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сегодня, 10:16
В Ивановской области загорелся склад с текстильной продукцией
Площадь пожара составила 200 квадратных метров
Сообщение о пожаре на улице Спортивной в Кинешме поступило на пульт дежурного сегодня в 03:30. Когда на место происшествия прибыли первые пожарно-спасательные подразделения, из складского помещения шел густой черный дым.
В 03:48 открытое горение было ликвидировано. В результате пожара огонь повредил вторичную продукцию (текстильные отходы), а также стены и потолок склада на площади 200 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал.
К ликвидации пожара привлекались 19 человек и 6 единиц техники.
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