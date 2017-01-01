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Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
Смертельная автоавария произошла 18 декабря около 04:10 на 93-м километре автодороги М-7 Волга в Ивановском районе. 57-летний водитель «УАЗа», принадлежащего медучреждению, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.
В результате ДТП погиб 40-летний мужчина, которого везли на лечение. Он скончался до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка «УАЗа» - 23-летняя девушка – с сочетанной травмой госпитализирована в областную клиническую больницу.
По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
Фото: УГИБДД
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Комментарии (5)
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- Медведьсегодня, 13:08Везли точно больного, или какогонить сердечника, который был уже на 99% труп?
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 13:25Маячки на машине видишь? :) А персонал почему не пострадал при опрокидывании? :) Догадаешься, или подсказать? :)
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- Виктория Кимсегодня, 14:34Вахтанг, думаешь, потому что привязаны были ремнем безопасности? Сомневаюсь.
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- Вахтанг Камикадзесегодня, 15:42Нет - потому что, пациентов из интерната в психушку везли. :) Там такие машины используют по большинству. :) Удар при опрокидывании был не сильный, нормальным ничего, ушибы только, а пациенты в смятку, настолько прискорбное состояние организьмов у них. :)
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- и6м5с4ч3я2сегодня, 13:16тебя кто воспитывал ЛЕСНОЙ?????
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