Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент

Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО







Смертельная автоавария произошла 18 декабря около 04:10 на 93-м километре автодороги М-7 Волга в Ивановском районе. 57-летний водитель «УАЗа», принадлежащего медучреждению, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП погиб 40-летний мужчина, которого везли на лечение. Он скончался до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка «УАЗа» - 23-летняя девушка – с сочетанной травмой госпитализирована в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД

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