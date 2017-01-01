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Новости

сегодня, 09:56

Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент

Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО


Смертельная автоавария произошла 18 декабря около 04:10 на 93-м километре автодороги М-7 Волга в Ивановском районе. 57-летний водитель «УАЗа», принадлежащего медучреждению, не справился с управлением и вылетел в кювет, где машина опрокинулась.

В результате ДТП погиб 40-летний мужчина, которого везли на лечение. Он скончался до приезда скорой помощи. Еще одна пассажирка «УАЗа» - 23-летняя девушка – с сочетанной травмой госпитализирована в областную клиническую больницу.

По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 13:08
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										-1
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							Везли точно больного, или какогонить сердечника, который был уже на 99% труп?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 13:25
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										0
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							Маячки на машине видишь? :) А персонал почему не пострадал при опрокидывании? :) Догадаешься, или подсказать? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 14:34
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										0
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							Вахтанг, думаешь, потому что привязаны были ремнем безопасности? Сомневаюсь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • сегодня, 15:42
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							Нет - потому что, пациентов из интерната в психушку везли. :) Там такие машины используют по большинству. :) Удар при опрокидывании был не сильный, нормальным ничего, ушибы только, а пациенты в смятку, настолько прискорбное состояние организьмов у них. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									и6м5с4ч3я2								
							
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  • сегодня, 13:16
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							тебя  кто  воспитывал  ЛЕСНОЙ?????								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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