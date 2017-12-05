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Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
И пообещал приехать с "программой развития почты в области"
Руководитель "Почты России" Николай Подгузов опубликовал пост в Instagram о получении открытки, которую отправлял ему губернатор Ивановской области:
"Мой хороший товарищ, губернатор Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский поздравил меня с наступающими праздниками и пригласил в гости. Очень рад приглашению! Подготовим программу развития Почты России в Ивановской области и обязательно приедем!"
Открытку губернатор отправил 5 декабря.
Пост Подгузова был опубликован 12 декабря.
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Комментарии (8)
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сегодня, 09:29Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
И пообещал приехать с "программой развития почты в области"
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(3)
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300 км. Скорость передачи 1,7 км/час...
Пойдем дальше:
в открытке 100 байт, 7 дней.
Итого скорость 10е-7 кБайта в секунду...
Ура, товарищи...
5020 за неск часов, 5045 сутки
Может назад? В 99й! А Роскомнадзору комплейн
"Подготовим программу развития Почты России в Ивановской области и обязательно приедем!""
То есть запланируют в бюджет ххх миллионов денег, и алгоритм их сокрытия, и приедут бухать на шашлычок
А как спланировать? - Найдут какое нибудь недвижимое имущество и продадут его за копейки себе, отделение связи к примеру ПОЧТАМТ в селе гадюкино