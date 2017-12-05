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Новости

сегодня, 09:29

Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области

И пообещал приехать с "программой развития почты в области"

Руководитель "Почты России" Николай Подгузов опубликовал пост в Instagram о получении открытки, которую отправлял ему губернатор Ивановской области: 

"Мой хороший товарищ, губернатор Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский поздравил меня с наступающими праздниками и пригласил в гости. Очень рад приглашению! Подготовим программу развития Почты России в Ивановской области и обязательно приедем!"

Открытку губернатор отправил 5 декабря.
Пост Подгузова был опубликован 12 декабря.

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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									umnikov.ru								
							
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  • сегодня, 12:31
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							7 дней.
    
300 км. Скорость передачи 1,7 км/час...
    

    
Пойдем дальше:
    
в открытке 100 байт, 7 дней.
    
Итого скорость 10е-7 кБайта в секунду...
    
Ура, товарищи...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:06
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										+1
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							Всё нормально. Главное - не потеряли. А не потеряли потому, что нес курьер пешком из Иванова в Москву. Мне извещение о посылке 200 метров 3 дня несли, а тут 7 дней 300км - чуть ли не скорость света.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 14:19
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										+1
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							Мдя, FIDO и то быстрее было в 99-м году
    
5020 за неск часов, 5045 сутки
    
Может назад? В 99й! А Роскомнадзору комплейн								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Васильевич								
							
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  • сегодня, 12:44
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							Эта новость достойна закрепления в ТОПе на весь 2018 год.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • сегодня, 13:14
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										+1
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							Не судите корешей, пусть потешаться.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 14:26
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										+1
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							он тоже под конец года выпишет себе премию лямов в двести?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • сегодня, 14:30
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    • 
										+1
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							Традиция-с...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 16:55
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							написано же:
    
"Подготовим программу развития Почты России в Ивановской области и обязательно приедем!""
    
То есть запланируют в бюджет ххх миллионов денег, и алгоритм их сокрытия, и приедут бухать на шашлычок
    
А как спланировать? - Найдут какое нибудь недвижимое имущество и продадут его за копейки себе, отделение связи к примеру ПОЧТАМТ в селе гадюкино								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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