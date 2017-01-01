ПОСЛУШАЙТЕ! Жители региона объединились в народное ополчение: кому объявили войну?

ВИДЕО





Мусорные волнения добрались и до Верхнеландеховского района. Жители начали борьбу против строительства у них под носом мусороперегрузочной станции. Сотни человек в воскресенье днем объединились в народное ополчение и решили объявить войну.

Они боятся, что уже с 1 января на полях бывшего сельскохозяйственного комплекса у деревни Токарёво откроется пункт сортировки мусора. На целых 4 района! В списке - Пестяковский, Пучежский, Лухский и Верхнеландеховский. Из них отходы повезут на базу Токарёво. И здесь по уму их должны будут отсортировывать, прессовать, и этапировать на отходный полигон. Он по новому плану - в Шуе.

В отхожей зоне жить никому не хочется. Местные уверены: процентов 60 мусора останется мертвым грузом на так называемой станции. Будет разлагаться и вонять. На бывших сельхозугодиях. Всего в каких-то трех сотнях метров от ближайших деревенских домов. И жители не стали молчать…

Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.

поделиться ссылкой:

