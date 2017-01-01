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вчера, 21:14

ПОСЛУШАЙТЕ! Жители региона объединились в народное ополчение: кому объявили войну?

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Мусорные волнения добрались и до Верхнеландеховского района. Жители начали борьбу против строительства у них под носом мусороперегрузочной станции. Сотни человек в воскресенье днем объединились в народное ополчение и решили объявить войну.

Они боятся, что уже с 1 января на полях бывшего сельскохозяйственного комплекса у деревни Токарёво откроется пункт сортировки мусора. На целых 4 района! В списке - Пестяковский, Пучежский, Лухский и Верхнеландеховский. Из них отходы повезут на базу Токарёво. И здесь по уму их должны будут отсортировывать, прессовать, и этапировать на отходный полигон. Он по новому плану - в Шуе.

В отхожей зоне жить никому не хочется. Местные уверены: процентов 60 мусора останется мертвым грузом на так называемой станции. Будет разлагаться и вонять. На бывших сельхозугодиях. Всего в каких-то трех сотнях метров от ближайших деревенских домов. И жители не стали молчать…

Об этом – в комментарии Натальи Сергеевой.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Bortan55								
							
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  • вчера, 21:25
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							"В ходе "Прямой линии" президент Владимир Путин заявил, что рождаемость в стране растёт быстрее, чем в странах Евросоюза. Президент считает, что предпринятые руководством страны демографические меры очень результативны."
    

    
"Министерство труда и социальной защиты РФ ожидает по итогам 2017 года снижение уровня рождаемости на 10%." (с) ТАСС								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 22:16
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							Всё правильно - он нам врёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 22:24
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							А что мешало установить сортировочные станции у каждого райцентра и не гонять транспорт  по сотне с лишним км туда и обратно? Что мешало закупить мусоро-сортировочные заводики?  В загнивающей гейропе такие есть. И доходное дело,говорят. А верхне-ландеховцев надо поддержать, а то наши "начальники" уже края не видят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Виктория Ким								
							
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  • сегодня, 14:51
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							Зачем далеко ходить: в Рыбинском районе Ярославской области чиновник - эколог затеял хорошее дело еще пять лет назад: раздельный сбор мусора, экономичный сбор мусора и т.п. А у нас чиновники департамента ЖКХ чешутся, а давно могли бы изучить проблему сбора мусора в сельской местности: там население в мусор собирает и овощные очистки, и картон-дерево-бумагу. А ведь это все можно использовать на местах, стимулировать предпринимателей заняться этой проблемой. Чего сидят ивановские чиновники, о чем думают - непонятно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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