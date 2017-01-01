«СОГАЗ» открывает в Иванове Единый административный центр

Реализация проекта позволит создать в регионе локации более 500 новых рабочих мест





Одна из крупнейших страховых компаний России - Страховая Группа «СОГАЗ» - откроет в Иванове Единый административный центр. Он будет заниматься сопровождением страховой деятельности всей филиальной сети компании от Калининграда до Находки.

Реализация проекта позволит создать в регионе локации более 500 (в перспективе – до 1 тысячи) новых рабочих мест. В настоящее время открыты вакансии по таким направлениям, как контакт-центр, операционный учет договоров, урегулирование убытков, организация медицинской помощи, бухгалтерия и финансы, управление персоналом.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.

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