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Новости

вчера, 18:56

«СОГАЗ» открывает в Иванове Единый административный центр

Реализация проекта позволит создать в регионе локации более 500 новых рабочих мест


Одна из крупнейших страховых компаний России - Страховая Группа «СОГАЗ» - откроет в Иванове Единый административный центр. Он будет заниматься сопровождением страховой деятельности всей филиальной сети компании от Калининграда до Находки.

Реализация проекта позволит создать в регионе локации более 500 (в перспективе – до 1 тысячи) новых рабочих мест. В настоящее время открыты вакансии по таким направлениям, как контакт-центр, операционный учет договоров, урегулирование убытков, организация медицинской помощи, бухгалтерия и финансы, управление персоналом.

Страховая Группа «СОГАЗ» основана в 1993 году. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть включает в себя более 800 подразделений и офисов продаж по всей России.



ключевые слова: страхование "СОГАЗ" Центр проект
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • вчера, 19:35
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    • 
										+1
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							А зарплата... На банки с консервами всей семье хватит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 22:28
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    • 
										0
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							Ждите повышения цен на страховки.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ивановский Маг								
							
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  • сегодня, 17:19
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										0
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							причем здесь цена на страховки? цены устанавливает РСА								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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