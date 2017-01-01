В Иванове за нарушение правил хранения лекарств оштрафована аптека

Общая сумма штрафных санкций – 120 тысяч рублей





Прокуратура в ходе проверки установила, что в аптечном пункте ООО «Владимирская губернская аптека», расположенном в Иванове, в бытовых холодильниках торгового зала отсутствовали сертифицированные, калиброванные и поверенные в установленном порядке термометры. Кроме того, в аптеке не было лекарственных препаратов перечня минимального ассортимента.

По данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения ООО «Владимирская губернская аптека» оштрафовано на 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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