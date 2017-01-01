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Новости

вчера, 17:50

В Иванове за нарушение правил хранения лекарств оштрафована аптека

Общая сумма штрафных санкций – 120 тысяч рублей


Прокуратура в ходе проверки установила, что в аптечном пункте ООО «Владимирская губернская аптека», расположенном в Иванове, в бытовых холодильниках торгового зала отсутствовали сертифицированные, калиброванные и поверенные в установленном порядке термометры. Кроме того, в аптеке не было лекарственных препаратов перечня минимального ассортимента.

По данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения ООО «Владимирская губернская аптека» оштрафовано на 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: аптека лекарства хранение прокуратура штраф
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • вчера, 18:31
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    • 
										0
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							Штраф вышел прямо из крыльца...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • вчера, 20:26
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							В городе много аптек.Информация в никуда.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 23:05
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							это не важно! главное что  штраф выписали!!! завтра к тебе придут								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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