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вчера, 17:50
В Иванове за нарушение правил хранения лекарств оштрафована аптека
Общая сумма штрафных санкций – 120 тысяч рублей
Прокуратура в ходе проверки установила, что в аптечном пункте ООО «Владимирская губернская аптека», расположенном в Иванове, в бытовых холодильниках торгового зала отсутствовали сертифицированные, калиброванные и поверенные в установленном порядке термометры. Кроме того, в аптеке не было лекарственных препаратов перечня минимального ассортимента.
По данным фактам были возбуждены дела об административных правонарушениях. По итогам их рассмотрения ООО «Владимирская губернская аптека» оштрафовано на 120 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
ключевые слова: аптека лекарства хранение прокуратура штраф
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Комментарии (3)
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- AlexeiYuristвчера, 18:31Штраф вышел прямо из крыльца...)
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- Donald Tram Tararamвчера, 20:26В городе много аптек.Информация в никуда.
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- Васька Непутевыйвчера, 23:05это не важно! главное что штраф выписали!!! завтра к тебе придут
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