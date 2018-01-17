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Ивановская мэрия продает землю на улице Цветочной
Под индивидуальное жилищное строительство
Администрация областного центра предоставляет для индивидуального жилищного строительства земельные участки на улице Цветочной:
- ориентировочной площадью 945 кв.м, сзади дома 13;
- ориентировочной площадью 945 кв.м, сзади дома 9;
- ориентировочной площадью 945 кв.м, сзади дома 11.
Граждане, заинтересованные в предоставлении одного или нескольких из указанных участков, в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельных участков, либо аукционе на право заключения договоров аренды. Заявления в письменной форме на бумажном носителе о предоставлении указанных земельных участков могут направляться по адресу: г. Иваново, пл. Революции, д. 6, каб. 105. Срок приема заявлений до 17.01.2018.
Со схемами расположения земельных участков можно ознакомиться в управлении архитектуры и градостроительства администрации города.
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