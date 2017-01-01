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вчера, 16:57
Ивановец украл с прилавка магазина 38 банок консервов
Полиция проводит проверку
В одном из магазинов самообслуживания на улице Парижской Коммуны в Иванове была совершена кража. С прилавка похитили 38 банок консервов. Сотрудники торговой точки обратились с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в хищении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 30-летний ивановец. По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Комментарии (3)
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- Миха79вчера, 17:17Стащил пяток,а остальное доложили,или списали.чтобы ущерб за 3 тыс.руб.перевалил.жаль,так бы 15 сутками отделался.
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- AlexeiYuristвчера, 17:58Да... Вот тебе и покушать... Где работа и зарплата?
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- AlexeiYuristвчера, 19:51Большая семья чего... Прям как в мультике удав и 38 попугаев)
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