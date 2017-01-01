Ивановец украл с прилавка магазина 38 банок консервов

Полиция проводит проверку





В одном из магазинов самообслуживания на улице Парижской Коммуны в Иванове была совершена кража. С прилавка похитили 38 банок консервов. Сотрудники торговой точки обратились с заявлением в полицию, и вскоре оперативники установили личность подозреваемого в хищении и задержали его. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, им оказался 30-летний ивановец. По факту кражи проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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