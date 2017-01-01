Бывший прокурор Ивановской области награжден Почетной грамотой Президента РФ

За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу





Государственный советник юстиции 3 класса, бывший прокурор Ивановской области (1996 – 2002 гг.) Николай Гамзин награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.

Николай Семенович Гамзин 37 лет проработал в органах прокуратуры, из них более 15 лет – последовательно в должностях прокуроров Магаданской, Рязанской, Ивановской областей.

«За период службы зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом, принципиальным руководителем, внесшим большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в стране. Принимаемые под его руководством меры способствовали улучшению деятельности прокуратуры по защите государственных интересов, конституционных прав граждан. В течение всей службы большое внимание уделял воспитанию прокурорско-следственных кадров, повышению их профессионального уровня», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

За заслуги в укреплении законности Николай Гамзин неоднократно поощрялся, ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Николай Гамзин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры» и т.п.

После выхода на пенсию Николай Гамзин продолжил профессиональную деятельность: работал в учреждениях Министерства юстиции РФ, занимался преподавательской деятельностью, подготовкой молодых кадров. Он активно участвует в общественной жизни, на протяжении ряда лет возглавляет совет ветеранов органов прокуратуры Ивановской области, является членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области, членом общественного совета следственного управления Следственного комитета по Ивановской области.

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