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Бывший прокурор Ивановской области награжден Почетной грамотой Президента РФ
За заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан и многолетнюю добросовестную работу
Государственный советник юстиции 3 класса, бывший прокурор Ивановской области (1996 – 2002 гг.) Николай Гамзин награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную работу.
Николай Семенович Гамзин 37 лет проработал в органах прокуратуры, из них более 15 лет – последовательно в должностях прокуроров Магаданской, Рязанской, Ивановской областей.
«За период службы зарекомендовал себя высококвалифицированным юристом, принципиальным руководителем, внесшим большой вклад в дело укрепления законности и правопорядка в стране. Принимаемые под его руководством меры способствовали улучшению деятельности прокуратуры по защите государственных интересов, конституционных прав граждан. В течение всей службы большое внимание уделял воспитанию прокурорско-следственных кадров, повышению их профессионального уровня», - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.
За заслуги в укреплении законности Николай Гамзин неоднократно поощрялся, ему присвоено звание «Заслуженный юрист Российской Федерации». Николай Гамзин награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры» и т.п.
После выхода на пенсию Николай Гамзин продолжил профессиональную деятельность: работал в учреждениях Министерства юстиции РФ, занимался преподавательской деятельностью, подготовкой молодых кадров. Он активно участвует в общественной жизни, на протяжении ряда лет возглавляет совет ветеранов органов прокуратуры Ивановской области, является членом Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Ивановской области, членом общественного совета следственного управления Следственного комитета по Ивановской области.
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- Лежневский тракторный заводвчера, 16:59Неплохо бы знать сколько нераскрытых преступлений числится за ним.
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- SdaXwelвчера, 19:40"«Люди в Чечне должны радоваться, славить своего правителя, как в последние годы принято называть Кадырова, — объясняет руководитель правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин. — А каждый человек, который чем-то недоволен, — замаскированный враг, его нужно разоблачить и принудить к извинению». По словам Каляпина, тех «врагов», которые осмеливаются подавать официальные жалобы на действия чиновников и силовиков в прокуратуру или Следственный комитет, преследуют очень жестоко. Он приводит в пример случай жителя села Кенхи Рамазана Джалалдинова, который записал видеообращение к Путину и пожаловался на коррупцию. После этого у Джалалдинова сожгли дом, а его самого вынудили бежать из Чечни, пригрозив судьбой убитых братьев Ямадаевых. Родственницы записавшего видеообращение чеченца рассказывали, что их увозили ночью, угрожали бросить в пропасть и стреляли над головой."
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- SdaXwelвчера, 19:45"В Крыму начались суды над крымскими татарами, которые провели серию одиночных пикетов 14 октября. Административные дела по статье о нарушении порядка проведения митингов рассматривают в Симферополе, Алуште, Судаке, Джанкое и других городах. Участники пикетов 14 октября выступили против преследований крымских татар и в защиту политзаключенных."
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- есть вопросвчера, 20:08редкое г...
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