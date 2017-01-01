В двух школах Кинешемского района частично приостановлена учеба из-за ОРВИ





На минувшей неделе на территории Ивановской области показатель заболеваемости ОРВИ по совокупному населению был на 20% ниже уровня эпидемического порога, характерного для данного периода года. За медицинской помощью обратились 6517 человек.

В Иванове на 50-й неделе зарегистрировано 4534 случая ОРВИ, показатель заболеваемости по совокупному населению выше уровня эпидпорога, характерного для данного периода года, на 4,37%. Превышение порогового показателя заболеваемости в городе отмечено среди лиц в возрасте с 15 лет и старше (на 22,87%) и среди детей в возрастной группе 0-2 лет (на 1,44%).

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По данным регионального Управления Роспотребнадзора, в связи с высокой заболеваемостью частично был приостановлен учебный процесс в трех классах двух школ Кинешемского района.