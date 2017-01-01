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Новости

вчера, 16:09

Выпускник ИГЭУ назначен замминистра экономического развития РФ


В минувшую пятницу стало известно о назначении выпускника Ивановского энергоуниверситета заместителем министра экономического развития РФ. Михаилу Расстригину 34 года. Коренной ивановец. Окончил университет по специальности «Управление тепловыми электрическими станциями и их проектирование». Здесь же, в энергоуниверситете, получил степень бакалавра по экономике. Работал аналитиком в банке "ВТБ Капитал", осенью перешел в министерство экономического развития на должность помощника министра.

В ранге замминистра Михаил Расстригин будет курировать в том числе и вопросы инфраструктуры, сообщил в понедельник на Совете ректоров врио губернатора области Станислав Воскресенский. Он уже встречался с Расстригиным, который просил передать привет ректору вуза Сергею Тарарыкину. Также обещал оказывать Ивановской области всяческую поддержку. Предполагается, что новый замминистра войдет в состав экспертного совета области по вопросам развития региона.



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Комментарии (36)

	


	

	

		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 16:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Нет, Вы поняли как становитятся зам. министрами в современной Путинско-Медведевской России: немножко любого высшего образования, немножко "кулинарного техникума (т.е. бакалавриата) и Вы уже начинающий зам. И не беда, что профильное образование не то, что профиль министерства, главное, чтобы человек был верным, преданным такой вот России, ну и умным конечно.
    
Пожелаем удачи заму!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • вчера, 22:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Знаем, знаем... 
    
"Аналитик" при путинистах - это от слова "анал". 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиев								
							
    • 
							
  • вчера, 22:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что, зависть заела? Ну понятно, ты как был, так и останешься Фокиным Валерием, без чина и без звания. Зато пытающимся,, типа, справедливость по-ивановски устроить. Смешон ты!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • вчера, 23:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   Ну, пускай пока без чина, но зато со званием (в отличие от зам.министра. Ведь он по-настоящему, по-государственному ещё России и не служил, а только начинает). И его у меня никто не заберёт покуда время мирное. Это почётное воинское звание у меня НАВЕЧНО!
    
Да и быть смешным мне не страшно и не стыдно, Яндарбиев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • вчера, 23:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я бы вот даже отвечать ему не стала. С ним и так все понятно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Яндарбиев								
							
    • 
							
  • сегодня, 00:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну да, ну да! Все рейстаг штурмуешь,, Валерик? Смешон вдвойне! Жить нужно будущим, а не прошлым. Тем более, твои бывшие регалии никому не нужны								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Фокин Валерий								
							
    • 
							
  • сегодня, 01:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							   А я никому свои «регалии» и не предлагаю. Я их оберегаю и охраняю.
    
А Вам желаю раствориться в своём будущем до дна. Можете сделать это без оглядки на прошлое. Мне всё равно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Акакий Ананьев								
							
    • 
							
  • вчера, 16:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какое развитие такие и министры, счастья здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Михаил Куваев								
							
    • 
							
  • вчера, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Также обещал оказывать Ивановской области всяческую поддержку".   я вас умоляю)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									*******								
							
    • 
							
  • вчера, 17:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вы держитесь здесь! Удачи и здоровья!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • вчера, 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Халява закончилась... Начались трудовые будни... Дай Бог подольше продержится... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ИНКВИЗИТОР s								
							
    • 
							
  • вчера, 17:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							34 года и уже зам министра, после банка ВТБ Капинал ? Ну-ну... Похоже, просто кто-то должен будет потом сесть. И на долго.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Кузьма Пруткофф								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Попадая во власть, содомит — как любой представитель небольшой закрытой группы — активно продвигает себе подобных... поэтому неудивительно при путинистии обилие смазливых мальчуганов без опыта работы и каких-либо весомых достижений (кроме как в сфере обслуживания), занимающих высокие должности. Тоже самое происходит и в прокуратуре, и в судах, и конечно же в рассаднике содомии - РПЦ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 18:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я так понимаю,что на производстве по специальности не работал - сразу в банк "прыгнул". Даже не настораживает - результат предсказуем. Нужд населения явно не знает и не понимает. Какое развитие?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • вчера, 20:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тоже передаю Сергею Тарарыкину привет.  И обещаю оказывать всяческую поддержку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									pp_3434								
							
    • 
							
  • вчера, 22:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Случилось очевидное и закономерное – «революция начала пожирать своих детей», тех, кто верой и правдой служил путину лично и путинской России. Улюкаев вошел в высшие слои российской бюрократии с приходом Путина в Кремль: с 2000-го — первый замминистра финансов, с 2004-го – первый зампредседателя Банка России, с 2013-го министр экономики. Человек, который встречался с Путиным сотни раз, сопровождал его в поездках и вел беседы с глазу на глаз на самые потаенные и деликатные темы. Но выяснилось, что все это не спасает и не дает индульгенции тому, кто не является для Путина действительно «своим». А «своим» Улюкаев, очевидно, не был. Родом из Москвы, где прожил всю жизнь. В ФСБ (кажется) не работал. Он принадлежал к тем экспертам, кто поверил в «теорию малых дел» и пошел на госслужбу, отдав свой талант на «службу дьяволу» и каким-то образом договорившись со своей совестью."								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дык, ить, елы-палы - тренер на скамейку запасных посадил, только и всего. :) Государство - система сложная, им управлять уметь надо. :) Умеет это делать грамотно относительно небольшое количество народа - получится не у всех и подготовка стоит дорого. :) На воле такого охранять запаришься от злодеев-лиходеев всяких. :) А там, в колонии по евростандарту, и условия человеческими могут быть, и охрана надёжная. :) Тож самое, что с нашими Чужбинкиным и Морозовым. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makaka								
							
    • 
							
  • вчера, 22:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Завидуете?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дожили - и замминистры теперь наши гастарбайтеры на вахте. :) А простыми делопроизводителями там кто, таджики? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Максим Беляков								
							
    • 
							
  • сегодня, 08:36
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот так и живём. Экономисты руководят энергетикой, Энергетики -экономикой, в итоге ни тут, ни там не прёт.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 09:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тебе при встрече вилку в глаз воткну. :(								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вахтанг, Вы сегодня такой серьезный. А я хотела Вас спросить про новогодний корпоратив в учреждении. Как прошел? Или ещё только готовитесь? Ну ладно, в следующий раз. А тому, что выше вилку не надо, к нему лучше не подходить. Как говорится, бойся не врагов, а дураков.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:34
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Воткнуть-то может и воткнёшь, только ктож тебе её даст? :) Они у вас в учреждении запрещены напрочь. :) Максимум, самотыком своим - расчёской массажной засветишь, но тогда у тебя её отберут и останешься без кайфа. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							То есть корпоратива ещё не было.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 10:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да у них там праздник каждый день, вообще-то. :) Езжайте, присоединяйтесь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мы же на "ты" переходили и на брудершафт уже пили, ты не помнишь. 
    
Всё молчу и больше ни к кому не престаю.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну не со мной, это точно. :) Я и не употребляю совсем, эт раз, и бухих-обдолбанных особей женского пола как-то хреново переношу. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Барсики, удалите, пожалуйста, наши комментарии про "вилку в глаз" как вы уже раньше нас удаляли. Это неудачные комментарии.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
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  • сегодня, 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Наташа, ты что не видишь, что это клонёнок мой? :) Он три года уже, паскуда, высерает тут под моим ником. :) А про вилку я писал яндарбиеву, его поляков уже стёр. :) Готовься к танцам и горке. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:10
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Он инвалид безпозвоночный и безстоячный. :) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клонёнок, я писал яндарбиеву, его поляков уже стёр. :) А тебе тоже воткну. :) Только не вилку уже, а твой страпон. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А я тогда кому писала? До нового года еще две недели, а уже ничего не разберешь.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Понятно - ставшая уже традиционной, новогодняя "Операция "Белочка"" начинается. :) С несением службы по усиленному варианту её участниками. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А про вилку смешно. Я все поняла и оценила.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Клонёнок, лучше белочка с девочкой, чем твой трезвенный безстояк на лоховском дежурстве в меддрандулете в новый год. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Натали								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Замминистра мне понравился. Весело так улыбается, видно наш человек.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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