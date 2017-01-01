Выпускник ИГЭУ назначен замминистра экономического развития РФ





В минувшую пятницу стало известно о назначении выпускника Ивановского энергоуниверситета заместителем министра экономического развития РФ. Михаилу Расстригину 34 года. Коренной ивановец. Окончил университет по специальности «Управление тепловыми электрическими станциями и их проектирование». Здесь же, в энергоуниверситете, получил степень бакалавра по экономике. Работал аналитиком в банке "ВТБ Капитал", осенью перешел в министерство экономического развития на должность помощника министра.

В ранге замминистра Михаил Расстригин будет курировать в том числе и вопросы инфраструктуры, сообщил в понедельник на Совете ректоров врио губернатора области Станислав Воскресенский. Он уже встречался с Расстригиным, который просил передать привет ректору вуза Сергею Тарарыкину. Также обещал оказывать Ивановской области всяческую поддержку. Предполагается, что новый замминистра войдет в состав экспертного совета области по вопросам развития региона.

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