Новости
Выпускник ИГЭУ назначен замминистра экономического развития РФ
В минувшую пятницу стало известно о назначении выпускника Ивановского энергоуниверситета заместителем министра экономического развития РФ. Михаилу Расстригину 34 года. Коренной ивановец. Окончил университет по специальности «Управление тепловыми электрическими станциями и их проектирование». Здесь же, в энергоуниверситете, получил степень бакалавра по экономике. Работал аналитиком в банке "ВТБ Капитал", осенью перешел в министерство экономического развития на должность помощника министра.
В ранге замминистра Михаил Расстригин будет курировать в том числе и вопросы инфраструктуры, сообщил в понедельник на Совете ректоров врио губернатора области Станислав Воскресенский. Он уже встречался с Расстригиным, который просил передать привет ректору вуза Сергею Тарарыкину. Также обещал оказывать Ивановской области всяческую поддержку. Предполагается, что новый замминистра войдет в состав экспертного совета области по вопросам развития региона.
- оцените новость:
-
(6)
- 4654
- 36
Комментарии (36)
Новость дня
-
(0)
- 3530
-
(5)
- 1712
-
(0)
- 5582
-
(3)
- 2192
Пожелаем удачи заму!
"Аналитик" при путинистах - это от слова "анал".
Да и быть смешным мне не страшно и не стыдно, Яндарбиев.
А Вам желаю раствориться в своём будущем до дна. Можете сделать это без оглядки на прошлое. Мне всё равно.
Всё молчу и больше ни к кому не престаю.