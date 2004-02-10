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Расписание автобусов Иваново-Владимир синхронизировано со «Стрижами» и «Ласточками»
Регулярные автобусные перевозки из Иванова во Владимир синхронизированы с расписанием движения скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка» в Москву. Об этом сегодня, 18 декабря, на оперативном совещании врио губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому доложил заместитель председателя правительства региона Сергей Зобнин.
Он отметил, что профильное ведомство провело работу с перевозчиками и коллегами из Владимирской области по синхронизации рейсов. Напомним, что по этому вопросу поступали обращения жителей региона. Задачу по сведению автобусных маршрутов с железнодорожными поставил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.
Сергей Зобнин сообщил, что из 25 рейсов (с учетом проходящих через областной центр) по автобусному маршруту «Иваново – Владимир» со временем отправления скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из Владимира в Москву синхронизировано 14 рейсов. В обратном направлении – 16 рейсов из 26.
Зампред областного правительства добавил, что в регионе разработан и внедрен обновленный комплекс по продаже автобусных билетов на 20 объектах транспортной инфраструктуры области, в том числе на территории железнодорожного вокзала в Иванове. «Это позволит оформлять и бронировать билеты на автобусные рейсы сообщением Иваново – Владимир к прибытию скоростных поездов в направлении Москвы», – добавил он.
Кроме того, через официальный сайт автовокзала города Иваново можно приобрести билеты в режиме реального времени. Проездные билеты на скоростные поезда из Владимира в Москву также можно купить на официальном сайте ОАО «РЖД» и в кассах железнодорожного и автомобильного вокзалов в Иванове.
Напомним, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту «Иваново – Владимир» осуществляются с территории ивановского автовокзала. Автовокзал включен в федеральный реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.
Расписание:
|
Отправление с автовокзала г. Иваново
|
Прибытие на автовокзал г. Владимир
|
Отправление поезда с ж/д вокзала из г. Владимир в г. Москва
|
Прибытие поезда на ж/д вокзал из г. Москва в г. Владимир
|
Отправление с автовокзала г. Владимир в г. Иваново
|
5-10
пн, пт, сб, вс
|
7-10
пн, пт, сб, вс
|
7-30 Приг.экспресс №8-38/40 Ласточка
|
8-55/57
|
9-20, 9-50
|
7-10
|
9-10
|
9-43/45 Ласточка
|
10-02/04
|
10-30,10-50
11-40
|
9-25
|
11-25
|
11-58/12-00 Ласточка
|
9-45 пн
|
11-45 пн
|
12-40/42
|
12-50
13-30, 13-50
|
10-25
|
12-25
|
12-54/56 Стриж
|
12-50
|
14-50
|
15-47/49 Ласточка
|
15-40/42
|
15-45
16-00, 16-30
|
15-20
|
17-20
|
17-57/59 Стриж
|
17-20
|
19-20
|
19-27 Приг.экспресс
|
17-20/22
|
17-50
|
17-50
|
19-50
|
20-13/20-15
|
18-19/21
|
18-45,19-30
|
18-30
|
20-30
|
20-53/55 Стриж
|
20-13/15
|
20-30
21-30
|
20-00
|
22-00
|
22-15/17 Стриж
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В данный момент идет синхронизация графиков движения автобусов Иваново-Владимир-Иваново и поездов Владимир-Москва-Владимир. Трансферное скоростное сообщение предположительно наладят уже в первом полугодии 2017 года.
Глава региона Павел Коньков отметил, что для решения этой задачи не нужен год. И поручил запустить маршрут в первом квартале 2017-го. Параллельно он поручил подготовить приказ о назначении Андрея Шушкина руководителем департамента.
И кстати, если ехать на 7-10 из Иваново, есть риск застрять во Владимире в утренних пробках, так что лучше ехать на 6-55 Иваново-Владимир (видимо маршрут действующий без распоряжений губернатора и согласования департаментов ))))