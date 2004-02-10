Расписание автобусов Иваново-Владимир синхронизировано со «Стрижами» и «Ласточками»





Регулярные автобусные перевозки из Иванова во Владимир синхронизированы с расписанием движения скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка» в Москву. Об этом сегодня, 18 декабря, на оперативном совещании врио губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому доложил заместитель председателя правительства региона Сергей Зобнин.

Он отметил, что профильное ведомство провело работу с перевозчиками и коллегами из Владимирской области по синхронизации рейсов. Напомним, что по этому вопросу поступали обращения жителей региона. Задачу по сведению автобусных маршрутов с железнодорожными поставил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Сергей Зобнин сообщил, что из 25 рейсов (с учетом проходящих через областной центр) по автобусному маршруту «Иваново – Владимир» со временем отправления скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из Владимира в Москву синхронизировано 14 рейсов. В обратном направлении – 16 рейсов из 26.

Зампред областного правительства добавил, что в регионе разработан и внедрен обновленный комплекс по продаже автобусных билетов на 20 объектах транспортной инфраструктуры области, в том числе на территории железнодорожного вокзала в Иванове. «Это позволит оформлять и бронировать билеты на автобусные рейсы сообщением Иваново – Владимир к прибытию скоростных поездов в направлении Москвы», – добавил он.

Кроме того, через официальный сайт автовокзала города Иваново можно приобрести билеты в режиме реального времени. Проездные билеты на скоростные поезда из Владимира в Москву также можно купить на официальном сайте ОАО «РЖД» и в кассах железнодорожного и автомобильного вокзалов в Иванове.

Напомним, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту «Иваново – Владимир» осуществляются с территории ивановского автовокзала. Автовокзал включен в федеральный реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Расписание:

Отправление с автовокзала г. Иваново Прибытие на автовокзал г. Владимир Отправление поезда с ж/д вокзала из г. Владимир в г. Москва Прибытие поезда на ж/д вокзал из г. Москва в г. Владимир Отправление с автовокзала г. Владимир в г. Иваново 5-10 пн, пт, сб, вс 7-10 пн, пт, сб, вс 7-30 Приг.экспресс №8-38/40 Ласточка 8-55/57 9-20, 9-50 7-10 9-10 9-43/45 Ласточка 10-02/04 10-30,10-50 11-40 9-25 11-25 11-58/12-00 Ласточка 9-45 пн 11-45 пн 12-40/42 12-50 13-30, 13-50 10-25 12-25 12-54/56 Стриж 12-50 14-50 15-47/49 Ласточка 15-40/42 15-45 16-00, 16-30 15-20 17-20 17-57/59 Стриж 17-20 19-20 19-27 Приг.экспресс 17-20/22 17-50 17-50 19-50 20-13/20-15 18-19/21 18-45,19-30 18-30 20-30 20-53/55 Стриж 20-13/15 20-30 21-30 20-00 22-00 22-15/17 Стриж

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