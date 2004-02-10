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Новости

вчера, 15:54

Расписание автобусов Иваново-Владимир синхронизировано со «Стрижами» и «Ласточками»


Регулярные автобусные перевозки из Иванова во Владимир синхронизированы с расписанием движения скоростных поездов «Стриж» и «Ласточка» в Москву. Об этом сегодня, 18 декабря, на оперативном совещании врио губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому доложил заместитель председателя правительства региона Сергей Зобнин.

Он отметил, что профильное ведомство провело работу с перевозчиками и коллегами из Владимирской области по синхронизации рейсов. Напомним, что по этому вопросу поступали обращения жителей региона. Задачу по сведению автобусных маршрутов с железнодорожными поставил врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

Сергей Зобнин сообщил, что из 25 рейсов (с учетом проходящих через областной центр) по автобусному маршруту «Иваново – Владимир» со временем отправления скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» из Владимира в Москву синхронизировано 14 рейсов. В обратном направлении – 16 рейсов из 26.

Зампред областного правительства добавил, что в регионе разработан и внедрен обновленный комплекс по продаже автобусных билетов на 20 объектах транспортной инфраструктуры области, в том числе на территории железнодорожного вокзала в Иванове. «Это позволит оформлять и бронировать билеты на автобусные рейсы сообщением Иваново – Владимир к прибытию скоростных поездов в направлении Москвы», – добавил он.

Кроме того, через официальный сайт автовокзала города Иваново можно приобрести билеты в режиме реального времени. Проездные билеты на скоростные поезда из Владимира в Москву также можно купить на официальном сайте ОАО «РЖД» и в кассах железнодорожного и автомобильного вокзалов в Иванове.

Напомним, что пассажирские перевозки автомобильным транспортом по межрегиональному маршруту «Иваново – Владимир» осуществляются с территории ивановского автовокзала. Автовокзал включен в федеральный реестр межрегиональных маршрутов регулярных перевозок.

Расписание:

Отправление с автовокзала г. Иваново

Прибытие на автовокзал г. Владимир

Отправление поезда с ж/д вокзала из г. Владимир в г. Москва

Прибытие поезда на ж/д вокзал из г. Москва в г. Владимир

Отправление с автовокзала г. Владимир в г. Иваново

5-10

пн, пт, сб, вс

7-10

пн, пт, сб, вс

7-30 Приг.экспресс №8-38/40 Ласточка

8-55/57

9-20, 9-50

7-10

9-10

9-43/45 Ласточка

10-02/04

10-30,10-50

11-40

9-25

11-25

11-58/12-00 Ласточка

9-45 пн

11-45 пн

12-40/42

12-50

13-30, 13-50

10-25

12-25

12-54/56 Стриж

12-50

14-50

15-47/49 Ласточка

15-40/42

15-45

16-00, 16-30

15-20

17-20

17-57/59 Стриж

17-20

19-20

19-27 Приг.экспресс

17-20/22

17-50

17-50

19-50

20-13/20-15

18-19/21

18-45,19-30

18-30

20-30

20-53/55 Стриж

20-13/15

20-30

21-30

20-00

22-00

22-15/17 Стриж




ключевые слова: автобус скоростной поезд "Ласточка" "Стриж" расписание синхронизация
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Комментарии (12)

	


	

	

		
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									Лежневский тракторный завод								
							
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  • вчера, 17:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Считайте,что история с ласточкой для иваноидов завершена.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ИНКВИЗИТОР s								
							
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  • вчера, 17:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Они бы еще "сапсан" Москва-Кинешма придумали...и ждали								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 21:01
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    • 
										+1
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							На том направлении надо не Сапсан, а вагоны двухэтажные, как на фотке. :) Дорога-то железная, а не резиновая, количество "окон" под поезда ограниченно. :) По-этому, увеличить количество поездов не получится, надо вместимость существующих повышать. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 17:42
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										0
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							Может в Коврове стрелки дернуть,глядишь и до нас докатиться.губер так все проблемы области решит.одной проблемы меньше уже.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 17:47
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    • 
										0
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							А с Владимирскими дорожниками работу провели, чтоб горки на Суздальской трассе посыпать после снегопада не забывали? :) А то там каждый раз одно и тоже - фуры складываются на непосыпанном подъёме и остальные сидят в "мешке" до утра, пока "Кировец" не пригонят и фуры не растащат. :) В предыдущие разы затея с ездой через Владимир фиаско терпела именно по этому. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • вчера, 17:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Часики по Москве подвели... хорошо...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vlastkol								
							
    • 
							
  • вчера, 18:41
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Сегодня, в обед, через Савино локомотив протащил в сторону Иваново состав "Ласточка", новенький, серый с красным
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									2758								
							
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  • вчера, 19:30
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    • 
										0
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							я вот читаю и думаю, а что раньше мешало синхронизировать...?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Гость123								
							
    • 
							
  • вчера, 19:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Так было же уже все это, дежа вю:
    
В данный момент идет синхронизация графиков движения автобусов Иваново-Владимир-Иваново и поездов Владимир-Москва-Владимир. Трансферное скоростное сообщение предположительно наладят уже в первом полугодии 2017 года. 
    

    
Глава региона Павел Коньков отметил, что для решения этой задачи не нужен год. И поручил запустить маршрут в первом квартале 2017-го. Параллельно он поручил подготовить приказ о назначении Андрея Шушкина руководителем департамента. 
    

    
И кстати, если ехать на 7-10 из Иваново, есть риск застрять во Владимире в утренних пробках, так что лучше ехать на 6-55 Иваново-Владимир (видимо маршрут действующий без распоряжений губернатора и согласования департаментов ))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Mestehko2017								
							
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  • вчера, 19:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одно и тоже. Коньков мусолил эту тему, теперь Воскресенский. Одни и тоже дела на радость выполненных дел губернаторов. Отчёт был уже у Конькова , что  автобусное сообщение налажено! И вот на тебе , опять. Автовокзал тут при каких делах? Он не является организатором перевозок. Межрегиональные перевозки организует перевозчик и УГАДАН. А автовокзал рубит бабки с перевозчика, что предоставляет ему платформу для посадки( высадка производится прям на проезжей части автовокзала при пересечении шлагбаума) и кассу, для продажи билетов пассажирам. Время отправления перевозчик сам  согласовывает с автовокзалами и тащит  согласованный пакт в УГАДАН ( ну , так чтоб знали). Контроля - ноль. Автовокзалу- до одного места, доедут пассажиры или нет. Для них главное бабло с перевозчика получить! Пример, как организован трансфер до аэропорта , пока все аэропорты не объедут, все... до Домодедово за 10 часов добирался!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • вчера, 20:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Ура товарищи!!! Победа! Правда в Японии 21 апреля 2015 года в ходе испытаний в префектуре Яманаси состав с вагонами серии L0 развил скорость в 603 км/ч.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sanecheg								
							
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  • вчера, 20:31
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Те, кто ездит на ласточке в мск люди не бедные. От момента выхода из дома до отправления поезда 3 часа ! Да я к москве подъезжать буду ))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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