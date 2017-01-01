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Новости

вчера, 15:46

На главного архитектора Кинешемского района завели уголовное дело

Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшим ущерб на сумму более 77 млн рублей


В отношении главного архитектора администрации Кинешемского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.

По данным следствия, главный районный архитектор выдал коммерческой организации разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса сооружений полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Кинешемском районе, без положительного заключения государственного строительного надзора. В результате указанных действий на территории полигона ТБО размещено около 3,5 тыс. кубометров отходов производства и потребления различных классов опасности, что повлекло загрязнение почвы на площади около 3,7 га. Размер ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, составил 77,5 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

ключевые слова: главный архитектор должностные полномочия превышение уголовное дело
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • вчера, 16:22
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							а как же конституционная обязанность беречь природу???! негодяй								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ИНКВИЗИТОР s								
							
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  • вчера, 17:37
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							Ой, батюшки!О заключении госстройнадзора вспомнили! А, как без этого заключения архитектура города Иваново  раздавала разрешения на точечную застройку в областном центре? На Сакко 39, На Карла Маркса, на Профсоюзной? И хоть бы одно дело на Ивановскую архитектуру завели!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 19:28
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							Народ должен знать своих героев в лицо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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