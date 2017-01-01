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На главного архитектора Кинешемского района завели уголовное дело
Он подозревается в превышении должностных полномочий, повлекшим ущерб на сумму более 77 млн рублей
В отношении главного архитектора администрации Кинешемского района возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ивановской области.
По данным следствия, главный районный архитектор выдал коммерческой организации разрешение на ввод в эксплуатацию комплекса сооружений полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Кинешемском районе, без положительного заключения государственного строительного надзора. В результате указанных действий на территории полигона ТБО размещено около 3,5 тыс. кубометров отходов производства и потребления различных классов опасности, что повлекло загрязнение почвы на площади около 3,7 га. Размер ущерба, причиненного почве как объекту охраны окружающей среды, составил 77,5 млн рублей.В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.
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Комментарии (3)
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- максссвчера, 16:22а как же конституционная обязанность беречь природу???! негодяй
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- ИНКВИЗИТОР sвчера, 17:37Ой, батюшки!О заключении госстройнадзора вспомнили! А, как без этого заключения архитектура города Иваново раздавала разрешения на точечную застройку в областном центре? На Сакко 39, На Карла Маркса, на Профсоюзной? И хоть бы одно дело на Ивановскую архитектуру завели!
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- bezgantsвчера, 19:28Народ должен знать своих героев в лицо
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