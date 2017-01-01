В озере нашли обезглавленное тело пропавшего 10 лет назад жителя Ивановской области

Прокуратура помогла брату погибшего получить социальное пособие на погребение





В 2006 году вместе со своим автомобилем без вести пропал житель поселка Савино. В апреле 2016 года, в озере «Филатовское» был обнаружен труп без головы с признаками насильственной смерти и гнилостными изменениями. По оперативным данным, это и был без вести пропавший 10 лет назад мужчина. Что и подтвердила молекулярно-генетическая экспертиза.

14 июня 2017 года районным филиалом комитета ЗАГС было выдано свидетельство о смерти гражданина, в котором указано, что он умер в 2006 году.

24 июля 2017 года брат погибшего обратился с письменным заявлением в ТУСЗН по Савинскому району с заявлением о выдаче социального пособия на погребение умершего. Однако в этом ему было отказано. Причем, как установила прокуратура, необоснованно, поскольку отказ был мотивирован тем, что заявитель обратился в управление по истечении 6-месячного срока со дня смерти своего брата.

При этом факт смерти брата заявителя был установлен только 14 июня 2017 года, о чем имелась соответствующая запись в свидетельстве о смерти. Указанное свидетельствовало о нарушении его права на компенсацию средств, затраченных на погребение близкого родственника.

В связи с данными обстоятельствами прокурор района обратился в суд с иском к ТУСЗН по Савинскому району об обязании ответчика выплатить заявителю социальное пособие на погребение в размере более 5500 рублей. Решением Савинского районного суда указанные исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, сообщает прокуратура Ивановской области.

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