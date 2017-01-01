Новости
Двое мужчин устроили ночью в Приволжске стрельбу из охотничьего ружья
Задержали злоумышленников сотрудники Росгвардии - ФОТО
Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в районе нефтебазы на улице Фурманова в Приволжске слышны выстрелы. Они незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия были обнаружены двое местных жителей 50 и 49 лет, при которых находилось охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье ИЖ-58 12-го калибра и 34 патрона к нему. Разрешение на хранение и ношение оружия и боеприпасов данные граждане предоставить не смогли.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также сотрудник лицензионно-разрешительной работы соответствующего отделения Управления Росгвардии по Ивановской области. Оружие, боеприпасы, а также 6 стреляных гильз изъяты.
По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
- оцените новость:
-
(0)
- 1280
- 1
Комментарии (1)
-
- AlexeiYuristвчера, 18:28Пиф... паф... ой-ё-ёй...)
Новость дня
-
(0)
- 3530
-
(5)
- 1712
-
(0)
- 5582
-
(3)
- 2192