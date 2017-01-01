Двое мужчин устроили ночью в Приволжске стрельбу из охотничьего ружья

Задержали злоумышленников сотрудники Росгвардии - ФОТО





Во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение о том, что в районе нефтебазы на улице Фурманова в Приволжске слышны выстрелы. Они незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте происшествия были обнаружены двое местных жителей 50 и 49 лет, при которых находилось охотничье огнестрельное гладкоствольное ружье ИЖ-58 12-го калибра и 34 патрона к нему. Разрешение на хранение и ношение оружия и боеприпасов данные граждане предоставить не смогли.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, а также сотрудник лицензионно-разрешительной работы соответствующего отделения Управления Росгвардии по Ивановской области. Оружие, боеприпасы, а также 6 стреляных гильз изъяты.

По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.

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