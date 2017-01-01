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вчера, 14:55
В Ильинском районе сгорели куры и три козы
К приезду пожарных огонь уже полностью уничтожил хозпостройку с домашними животными и птицей
Пожар произошел в селе Куменево – вспыхнула хозяйственная пристройка. Село находится на расстоянии 26 километров от ближайшей пожарной части. Так как всё случилось глубокой ночью, пожар хозяева обнаружили не сразу.
Село Куменево граничит с Владимирской областью, и телефонный звонок перенаправился туда. Уже потом владимирские пожарные передали сообщение в Ильинское. Из-за этого драгоценное время было потеряно. Сказались и разбитые сельские дороги. В конечном итоге к приезду пожарных хозяйственная постройка полностью сгорела. В результате пожара погибли домашние животные: куры и три козы.
Источник: spas37.ru
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Комментарии (4)
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Нет, серьёзно, хоть сарайские мыши и крысы спаслись от "красного петуха"? Это так интересно читать, особенно без указания причины возгорания!
Что значит вспыхнула: поджог что ли? Ведь сами по себе постройки не вспыхивают! :)