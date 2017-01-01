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Новости

вчера, 14:55

В Ильинском районе сгорели куры и три козы

К приезду пожарных огонь уже полностью уничтожил хозпостройку с домашними животными и птицей


Пожар произошел в селе Куменево – вспыхнула хозяйственная пристройка. Село находится на расстоянии 26 километров от ближайшей пожарной части. Так как всё случилось глубокой ночью, пожар хозяева обнаружили не сразу.

Село Куменево граничит с Владимирской областью, и телефонный звонок перенаправился туда. Уже потом владимирские пожарные передали сообщение в Ильинское. Из-за этого драгоценное время было потеряно. Сказались и разбитые сельские дороги. В конечном итоге к приезду пожарных хозяйственная постройка полностью сгорела. В результате пожара погибли домашние животные: куры и три козы.

Источник: spas37.ru



ключевые слова: пожар животные гибель
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 16:16
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							   Почему спрашивается любовь и забота человека к домашним животным не распространяется и на домашних насекомых: там в сарае ведь наверняка водились насекомые (муравьи какие-нибудь, клопы, пауки, прочие каракатицы). Их подсчитывали?
    
   Нет, серьёзно, хоть сарайские мыши и крысы спаслись от "красного петуха"? Это так интересно читать, особенно без указания причины возгорания! 
    
Что значит вспыхнула: поджог что ли? Ведь сами по себе постройки не вспыхивают! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 16:25
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										+1
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							жаль животных, страшная смерть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • вчера, 17:26
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							И на хрена такой мчс нужен?чтобы приехать и зафиксировать.а если скорая?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									жигулини								
							
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  • вчера, 20:40
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							Тоже приедет и зафиксирует								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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