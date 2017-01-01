В Ильинском районе сгорели куры и три козы

К приезду пожарных огонь уже полностью уничтожил хозпостройку с домашними животными и птицей







Пожар произошел в селе Куменево – вспыхнула хозяйственная пристройка. Село находится на расстоянии 26 километров от ближайшей пожарной части. Так как всё случилось глубокой ночью, пожар хозяева обнаружили не сразу.

Село Куменево граничит с Владимирской областью, и телефонный звонок перенаправился туда. Уже потом владимирские пожарные передали сообщение в Ильинское. Из-за этого драгоценное время было потеряно. Сказались и разбитые сельские дороги. В конечном итоге к приезду пожарных хозяйственная постройка полностью сгорела. В результате пожара погибли домашние животные: куры и три козы.

Источник: spas37.ru

поделиться ссылкой:

