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вчера, 10:12Более 2600 жителей Шуйского района остались без электроснабжения из-за аварии
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вчера, 12:20Глава региона поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе
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Место повреждения подземного электрокабеля в Шуйском районе обнаружено
Ведутся земляные работы
Ранее мы сообщали, что 17 декабря в 19:45 произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Филино Шуйского района. Без света осталось более 2600 жителей Шуйского района. В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная. Причина аварии – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Следствием аварии стало также отключение теплоснабжения многоквартирных домов.
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе. Сейчас на месте аварии работают специалисты аварийных служб, ремонтной службы ХБК «Шуйские ситцы», на балансе которого находятся сети.
Как нам сообщили в региональном ГУ МЧС, в 12.45 от резервного источника электропитания была запущена котельная, теплоснабжение в домах восстановлено. В 14.07 обнаружено место повреждения кабеля. В настоящий момент ведутся земляные работы.
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