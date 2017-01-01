Место повреждения подземного электрокабеля в Шуйском районе обнаружено

Ведутся земляные работы





Ранее мы сообщали, что 17 декабря в 19:45 произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Филино Шуйского района. Без света осталось более 2600 жителей Шуйского района. В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная. Причина аварии – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Следствием аварии стало также отключение теплоснабжения многоквартирных домов.

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе. Сейчас на месте аварии работают специалисты аварийных служб, ремонтной службы ХБК «Шуйские ситцы», на балансе которого находятся сети.

Как нам сообщили в региональном ГУ МЧС, в 12.45 от резервного источника электропитания была запущена котельная, теплоснабжение в домах восстановлено. В 14.07 обнаружено место повреждения кабеля. В настоящий момент ведутся земляные работы.

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