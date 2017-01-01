В Ивановской области проводится операция «Ёлочка»





Государственные лесные инспекторы в тесном взаимодействии с сотрудниками полиции с 11 декабря проводят в регионе операцию «Ёлочка», направленную на охрану лесов от незаконных рубок. Для пресечения незаконной вырубки новогодних елей на участках лесного фонда проходит усиленное патрулирование. При этом особое внимание уделяется хвойным молоднякам, наиболее подверженным незаконным рубкам в предновогодний период. Кроме того, лесными инспекторами совместно с дорожной полицией проверяется наличия сопроводительных документов на транспортировку древесины. Данные мероприятия осуществляются в постоянном режиме, в том числе в ночное время суток.

Как сообщает Комитет ивановской области по лесному хозяйству, наказание за попытку срубить новогоднюю ель весьма серьезно. Незаконная рубка деревьев влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 20 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Незаконная рубка с применением механизмов, автомототранспортных средств и других видов техники влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции незаконного природопользования, а также с конфискацией орудия совершения административного правонарушения или без таковой. Более того, уже два незаконно срубленных дерева, согласно статье 260 УК РФ, переводят нарушение из административной в зону уголовной ответственности.

За перевозку древесины без сопроводительного документа, оформленного в установленном порядке, на нарушителей может быть наложен штраф от 30 до 700 тысяч рублей.

Для новогодних праздников ели вырубаются на основании установленных документов в строго отведенных местах: как правило, это квартальные просеки, противопожарные разрывы, участки под линиями электропередач и других линейных объектах. В этих местах рубка не наносит ущерба лесному хозяйству.

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