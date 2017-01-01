В Иванове погиб мужчина, попав под поезд

Транспортная полиция проводит проверку





Ивановский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины пригородным поездом в Иванове на 316-м километре перегона Иваново-Текстильный. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Результаты этой доследственной проверки взяты Ивановской транспортной прокуратурой на контроль.

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