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вчера, 13:57
В Иванове погиб мужчина, попав под поезд
Транспортная полиция проводит проверку
Ивановский линейный отдел МВД России на транспорте проводит проверку по факту смертельного травмирования мужчины пригородным поездом в Иванове на 316-м километре перегона Иваново-Текстильный. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего. Результаты этой доследственной проверки взяты Ивановской транспортной прокуратурой на контроль.
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