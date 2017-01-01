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вчера, 13:42
В Ивановской области водитель «ВАЗа» сбил выскочившую из-за автобуса 10-летнюю девочку
Ребенка с ушибом бедра доставили в больницу
ДТП случилось 17 декабря около 14:20 на улице Гагарина в Кинешме. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 10-летнюю девочку. Ребенок выскочил из-за стоящего автобуса и начал перебегать проезжую часть дороги вне «зебры». С ушибом бедра девочку доставили в Кинешемскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.
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- ЭНОРМОЗвчера, 14:53Не стоит так о детях, а то народ подумает что твой дед в Саласпилсе прислуживал.
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