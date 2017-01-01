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Новости

вчера, 13:42

В Ивановской области водитель «ВАЗа» сбил выскочившую из-за автобуса 10-летнюю девочку

Ребенка с ушибом бедра доставили в больницу


ДТП случилось 17 декабря около 14:20 на улице Гагарина в Кинешме. 54-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 10-летнюю девочку. Ребенок выскочил из-за стоящего автобуса и начал перебегать проезжую часть дороги вне «зебры». С ушибом бедра девочку доставили в Кинешемскую ЦРБ. По данным УГИБДД по Ивановской области, водитель был трезв.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд ребенок
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									ЭНОРМОЗ								
							
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  • вчера, 14:53
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							Не стоит так о детях, а то народ подумает что твой дед в Саласпилсе прислуживал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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