Владимир Путин наградил создателя первой в Иванове негосударственной школы





Финансовый директор частного образовательного учреждения «Гармония» Надежда Сорокина награждена Почетной грамотой Президента Российской Федерации. Распоряжение о награждении подписал Владимир Путин. Высокой награды педагог из Иванова удостоена за заслуги в сфере образования и многолетнюю добросовестную работу, сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

Для справки:

Надежда Викторовна Сорокина – создатель и руководитель первой в Иванове негосударственной школы. Она являлась бессменным директором лицея до 2011 года, в настоящее время – финансовый директор и руководитель совета учредителей ЧОУ «Гармония». Трудясь на должности директора, Надежда Сорокина организовала работу по привлечению внебюджетных средств, которые позволили реконструировать здание школы, спортивный корпус, бассейн, реализовать проект «Электронная школа», обеспечить создание современной материально-технической базы образовательного учреждения. В настоящее время ЧОУ «Гармония» - современное образовательное учреждение, реализующее программы дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.

Школой сделано 17 выпусков учащихся, 100 процентов выпускников стали студентами высших учебных заведений, в том числе МГУ, СПБГУ, МГИМО, ВШЭ и других, многие ведут успешную профессиональную деятельность.

Педагогический коллектив лицея вносит большой вклад в развитие региональной образовательной системы. Школа более 20 лет является организатором городского математического турнира, в котором принимают участие более 500 учащихся школ города. На его базе проводятся систематические занятия по математике и информатике для одаренных детей города Иваново.

В 2007 году ЧОУ «Гармония» стало победителем приоритетного нацпроекта «Образование», учреждение ежегодно входит в ТОП-30 лучших школ Ивановской области. Ученики «Гармонии» демонстрируют одни из лучших результатов в регионе в сдаче ЕГЭ. За последние пять лет 13 учащихся лицея становились победителями регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников. В школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности учащихся.

С 2011 года Надежда Сорокина является председателем совета учредителей школы. В этот период реконструируется и переоснащается здание, создаются условия для реализации услуг дополнительного образования на базе учреждения, большое внимание уделяется включению школы в общероссийское социокультурное пространство.

За успешную работу Надежда Сорокина отмечена ведомственными наградами департамента образования Ивановской области, грамотой Ивгордумы.

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