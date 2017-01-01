Предприятие «Экопроект» незаконно хранило в Ивановском районе твердые коммунальные отходы

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований компания оштрафована на 100 тысяч рублей





В октябре текущего года сотрудники администрации Ивановского района по обращению жителей Богданихского сельского поселения задокументировали факты незаконного временного хранения твердых коммунальных отходов в районе деревень Орьмово Большое и Орьмово Малое. Отходы были складированы ООО «Группа компаний «Экопроект» на открытой площадке на неподготовленном земельном участке.

За несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления указанное предприятие привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 100 тысяч рублей. Директор «Экопроекта» также оштрафован – на 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба администрации ивановского района.

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