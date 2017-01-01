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Новости

вчера, 12:37

В Иванове обрушился козырек над подъездом дома

Чудом не пострадали мама с грудным ребенком - ФОТО


Накануне вечером обвалился козырек над подъездом дома 44/2 на улице Рабфаковской областного центра. По словам жителей, полетевшие доски чуть не свалились на маму с девятимесячным малышом: они за несколько секунд до ЧП зашли внутрь дома.

Кстати, у второго подъезда этого старенького дома вообще нет козырька - он рухнул еще 4 года назад. Управляющая компания ООО «Город» сегодня заменила сгнившие в козырьке доски и подпорки. Коммунальщики говорят, что теперь опасности козырек не представляет.



ключевые слова: дом подъезд козырек обрушение
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 13:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Эти дома скоро целиком обрушиваться начнут. Там стены кулаком пробить можно, если постараться. Дома держатся на подпорках и распорках. Расселить давно пора, а не козырьки обвалившиеся ремонтировать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
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  • вчера, 17:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Врёшь,собака!!!Это самое надёжное жильё и достояние путинской экономики!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:17
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это достояние Сталина и фашиков, что строили их "для себя" под названием "барак",
    
на не долгий срок, а стоят они уже 70 лет, и если подлатать крышу еще простоят лет 100.
    
Ренновации на УК ООО «Город» нет, давно бы снесли и построили 24-х этажный скворечник,
    
заселили туда тугоДумцев, а в подвал немного аммоналу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									VIVAVOVA								
							
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  • сегодня, 12:30
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    • 
										+1
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							Это происшествие не единичное и о многом говорит...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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