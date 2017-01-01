В Иванове обрушился козырек над подъездом дома

Чудом не пострадали мама с грудным ребенком - ФОТО





Накануне вечером обвалился козырек над подъездом дома 44/2 на улице Рабфаковской областного центра. По словам жителей, полетевшие доски чуть не свалились на маму с девятимесячным малышом: они за несколько секунд до ЧП зашли внутрь дома.

Кстати, у второго подъезда этого старенького дома вообще нет козырька - он рухнул еще 4 года назад. Управляющая компания ООО «Город» сегодня заменила сгнившие в козырьке доски и подпорки. Коммунальщики говорят, что теперь опасности козырек не представляет.

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