Глава региона поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе

Без света и тепла остаются более 2600 человек





Как мы сообщали ранее, 17 декабря в 19:45 произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Филино Шуйского района. Без света осталось более 2600 жителей Шуйского района. В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная. Причина аварии – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Следствием стало также отключение теплоснабжения многоквартирных домов.

Как нам сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, работы по восстановлению электро- и теплоснабжения в деревне Филино вели всю ночь. Сейчас специалисты аварийных служб подключают генераторную установку, в район направлена передвижная блочная котельная для восстановления теплоснабжения на период ремонтных работ. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому в ходе оперативного совещания 18 декабря доложил заместитель председателя регионального правительства Александр Шаботинский.

На месте аварии работают специалисты аварийных служб, ремонтной службы ХБК «Шуйские ситцы», на балансе которого находятся сети. Также работают две лаборатории по поиску обрывов кабеля. В Филино выехал глава муниципалитета Сергей Бабанов. Ситуация находится на оперативном контроле департамента ЖКХ Ивановской области.

поделиться ссылкой:

