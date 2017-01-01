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Новости

вчера, 12:20

Глава региона поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе

Без света и тепла остаются более 2600 человек


Как мы сообщали ранее, 17 декабря в 19:45 произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Филино Шуйского района. Без света осталось более 2600 жителей Шуйского района. В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная. Причина аварии – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Следствием стало также отключение теплоснабжения многоквартирных домов.

Как нам сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, работы по восстановлению электро- и теплоснабжения в деревне Филино вели всю ночь. Сейчас специалисты аварийных служб подключают генераторную установку, в район направлена передвижная блочная котельная для восстановления теплоснабжения на период ремонтных работ. Об этом временно исполняющему обязанности губернатора Ивановской области Станиславу Воскресенскому в ходе оперативного совещания 18 декабря доложил заместитель председателя регионального правительства Александр Шаботинский.

На месте аварии работают специалисты аварийных служб, ремонтной службы ХБК «Шуйские ситцы», на балансе которого находятся сети. Также работают две лаборатории по поиску обрывов кабеля. В Филино выехал глава муниципалитета Сергей Бабанов. Ситуация находится на оперативном контроле департамента ЖКХ Ивановской области.



ключевые слова: электросети авария
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • вчера, 13:06
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    • 
										+1
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							"... в район направлена передвижная блочная котельная для восстановления теплоснабжения на период ремонтных работ".
    
Вы это серьёзно? Вместо того, чтобы привезти безо или дизель электрогенератор и запустить в работу газовую котельную везут блочную котельную.
    
Похоже, что кое-кто в правительстве (думаю, что это Громов и Шаботинский) совсем ку-ку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • вчера, 16:56
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										-1
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							Дизель (рабочий) надо сначала найти необходимой мощности, который топливо тоже не слабо кушает. И схема должна предусматривать блокировку (от генерации в сеть при подключении ДЭУ). А передвижная котельная не так давно в Кохме тарабанила, на ходу, в рабочем состоянии. Варианты обсудили. Остановили на этом. Быстрее в дома тепло надо дать. А параллельно и котельную проверят и кабель отремонтируют. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • вчера, 23:01
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										0
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							1. Любой "дизель" "кушает" несоизмеримо меньше, чем передвижная котельная.
    
2. Для временного подключения ни какая блокировка от генерации не трубуется. достаточно отключить на ТП шины на стороне 0,4 кВ или фидер питающий котельную.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • вчера, 23:02
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							требуется								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									приехали								
							
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  • вчера, 13:34
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(0) 405 1
    
Новости
    
сегодня, 12:20
    
Глава региона поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе
    
Без света и тепла остаются более 2600 человек
    

    

    
Как мы сообщали ранее, 17 декабря в 19:45 произошло аварийное отключение электроснабжения в деревне Филино Шуйского района. Без света осталось более 2600 жителей Шуйского района. В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная. Причина аварии – повреждение подземного кабеля 6 кВт. Следствием стало также отключение теплоснабжения многоквартирных домов.
    

    
Как нам сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области, работы по восстановлению электро- и теплоснабжения в деревне Филино вели всю ночь.  Никаких работ не велось никаму жители не нужны..на улице тепло переживут..Этот кабель уже давно весь в соединительных муфтах..его давно менять надо . А аварийных отключений уже раз 3-4 было и сказали так и будет. Всё менять надо, а денег нет,но вы держитесь.  Вот если бы не поднялась шумиха через СМИ ,то так и втихую всё и прошло								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									приехали								
							
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  • вчера, 13:40
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							И отключение произошло в 16-30 просто люди думали что включат опопять часа через 2. А когда тепло стало уходить с батарей стали звонить.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									приехали								
							
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  • вчера, 14:11
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