В Суховке дольщикам «СУ-155» вручат ключи от квартир





20 декабря в 13:00 состоится вручение ключей от квартир дольщикам «СУ-155» в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра (1Б). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.

поделиться ссылкой:

