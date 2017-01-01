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вчера, 12:12
В Суховке дольщикам «СУ-155» вручат ключи от квартир
20 декабря в 13:00 состоится вручение ключей от квартир дольщикам «СУ-155» в Сухово-Дерябихском микрорайоне областного центра (1Б). Об этом сообщает пресс-служба правительства Ивановской области.
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