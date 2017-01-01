В Ивановской области выбран «Самый Настоящий Дед Мороз»

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В минувшие выходные в Родниках состоялся областной конкурс «Настоящий Дед Мороз». За звание лучшего новогоднего волшебника боролись 6 претендентов из разных муниципалитетов Ивановской области.

Открылся фестиваль презентацией визитных карточек Дедов Морозов «Говорят, под Новый год что ни пожелается, все всегда произойдет, все всегда сбывается», где каждый из них представил свою театрализованную программу. Затем под звук оркестра зимние волшебники вместе со своей сказочной свитой совершили праздничное шествие к центральной площади города. На площади всех участников ожидали спортивные и музыкально-развлекательные мероприятия.

Выступление участников конкурса оценивало компетентное жюри из числа ведущих специалистов в сфере культуры и спорта Ивановской области. Критерии оценки - артистизм, умение владеть аудиторией, оригинальность раскрытия темы, необычный реквизит, эмоциональность и культура речи участников.

По итогам конкурсного дня Дед Мороз Ивановского района был признан «Самым Настоящим Дедом Морозом». Он же одержал победу в номинациях «Дед Мороз - затейник!» и «Дед Мороз - чемпион!».

Фото: пресс-служба администрации Ивановского района

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