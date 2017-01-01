Новости
вчера, 11:24
В Ивановской области сгорела аптека
Она располагалась в многоквартирном доме – ФОТО
ЧП произошло сегодня ночью в Пучеже. Около 03:28 загорелась аптека «Мир лекарств», расположенная на первом этаже многоквартирного дома №13 по улице Советской. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Фото: «Пучежские вести»
- оцените новость:
-
(1)
- 4563
- 6
Комментарии (6)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- GraveDiggerGвчера, 11:26Там на стене написана причина возгорания
-
- РЕМАРКавчера, 12:18И правда написано
-
- ивановец но не кранвчера, 17:05Полиция найдет свою причину - электропроводка, обогреватель и т.п.
-
- Вахтанг Камикадзевчера, 20:26Ну а лет через 10-ть найдёт, может быть, очередной обезглавленный труп в каком-нибудь местном водоёме. :) Там народу-то в районе 10 тысяч человек всего, исполнителей найти плёвое дело - сами за дозу сдавать заказчика прибегут, когда ломать начнёт. :)
-
- Черепвчера, 17:25Заключение о причине пожара дают мчсники
-
- Николай Васильевичсегодня, 12:26Пожарники вчера вечером встречке на ул. Красной Армии гоняли, пьяные что ли были? Вызов есть вызов, но могли переубивать народу больше, чем спасти. Идиоты.
Новость дня
сегодня, 16:47«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
Тестовая поездка завершена – ФОТО
-
(0)
- 3576
сегодня, 11:04На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
-
(5)
- 1715
сегодня, 09:56Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
-
(0)
- 5603
сегодня, 09:29Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
И пообещал приехать с "программой развития почты в области"
-
(3)
- 2200