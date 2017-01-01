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Новости

вчера, 11:24

В Ивановской области сгорела аптека

Она располагалась в многоквартирном доме – ФОТО


ЧП произошло сегодня ночью в Пучеже. Около 03:28 загорелась аптека «Мир лекарств», расположенная на первом этаже многоквартирного дома №13 по улице Советской. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: «Пучежские вести»



ключевые слова: пожар аптека
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 11:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Там на стене написана причина возгорания 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • вчера, 12:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							И правда написано								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ивановец но не кран								
							
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  • вчера, 17:05
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    • 
										+1
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							Полиция найдет свою причину - электропроводка, обогреватель и т.п.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 20:26
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										0
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							Ну а лет через 10-ть найдёт, может быть, очередной обезглавленный труп в каком-нибудь местном водоёме. :) Там народу-то в районе 10 тысяч человек всего, исполнителей найти плёвое дело - сами за дозу сдавать заказчика прибегут, когда ломать начнёт. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Череп								
							
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  • вчера, 17:25
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    • 
										0
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							Заключение о причине пожара дают мчсники								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Николай Васильевич								
							
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  • сегодня, 12:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Пожарники вчера вечером встречке на ул. Красной Армии гоняли, пьяные что ли были? Вызов есть вызов, но могли переубивать народу больше, чем спасти. Идиоты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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