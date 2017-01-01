В Ивановской области сгорела аптека

Она располагалась в многоквартирном доме – ФОТО





ЧП произошло сегодня ночью в Пучеже. Около 03:28 загорелась аптека «Мир лекарств», расположенная на первом этаже многоквартирного дома №13 по улице Советской. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Фото: «Пучежские вести»

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