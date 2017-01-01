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вчера, 11:11
В Кинешме дети из малообеспеченных семей всё-таки получат бесплатные новогодние подарки
Комментарий администрации райцентра
В соцсетях бурно обсуждается информация о том, что в этом году в Кинешме дети из малообеспеченных семей не получат бесплатные новогодние подарки.
В связи с этим кинешемская администрация сообщает следующее: «Дети в возрасте от 1 года до 14 лет из малообеспеченных семей будут обеспечены бесплатными подарками. В текущем году подарки будут закуплены из внебюджетных источников».
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Комментарии (2)
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- *******вчера, 19:54Машины в Администрацию за миллионы покупают! А на конфеты для детей денег нет!!!
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- ПростоЯвчера, 20:29В Ивановской соцзащите, кстати, тоже в этом году сказали, что малоимущим подарков не будет.
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