В Кинешме дети из малообеспеченных семей всё-таки получат бесплатные новогодние подарки

Комментарий администрации райцентра





В соцсетях бурно обсуждается информация о том, что в этом году в Кинешме дети из малообеспеченных семей не получат бесплатные новогодние подарки.

В связи с этим кинешемская администрация сообщает следующее: «Дети в возрасте от 1 года до 14 лет из малообеспеченных семей будут обеспечены бесплатными подарками. В текущем году подарки будут закуплены из внебюджетных источников».

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