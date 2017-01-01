В Иванове в ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и легковушки пострадала пассажирка

От госпитализации девушка отказалась - ФОТО







Авария произошла сегодня около 07:45 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 24-летний водитель троллейбуса 4-го маршрута врезался в стоящую на запрещающий сигнал светофора 136-ю маршрутку «Форд Транзит». Ударом микроавтобус отбросило на автомобиль «Ниссан Икстрейл».

В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. 24-летняя девушка получила ушиб живота, но от госпитализации отказалась.

Причина аварии устанавливается. На месте работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.



Фото: УГИБДД



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