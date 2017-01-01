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Новости

вчера, 10:51

В Иванове в ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и легковушки пострадала пассажирка

От госпитализации девушка отказалась - ФОТО


Авария произошла сегодня около 07:45 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 24-летний водитель троллейбуса 4-го маршрута врезался в стоящую на запрещающий сигнал светофора 136-ю маршрутку «Форд Транзит». Ударом микроавтобус отбросило на автомобиль «Ниссан Икстрейл».

В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. 24-летняя девушка получила ушиб живота, но от госпитализации отказалась.

Причина аварии устанавливается. На месте работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото: УГИБДД



ключевые слова: ДТП троллейбус маршрутка автомобиль пассажир
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									ник2шум								
							
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  • вчера, 11:00
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										+1
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							Стояла, небось? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вета  Громова								
							
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  • вчера, 11:09
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    • 
										-1
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							Достали уже эти бараны на троллях.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Массимо								
							
    • 
							
  • вчера, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Как же ты достала овца)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 13:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ахпахпхап)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • вчера, 11:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Не слабо чермет разогнался-аж лобовуха вылетела.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • вчера, 11:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А почему на маршрутке отсутствует гос. номер?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 12:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А это чтобы подрезать и сваливать безнаказано. Но в этот раз не прокатило - догнали и покарали.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • вчера, 11:19
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Думаю проблемы в тех.состоянии подвижного состава.  А насчет коммента баранов на троллях-бред.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									gorozhanin								
							
    • 
							
  • вчера, 11:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Почему никто не допускает мысли, что маршрутка могла резко затормозить. Баранов хватает везде. Микроавтобусы кстати постоянно пасутся перед носом рогатого собирая   платных пассажиров. Так, что подождём результатов проверки ГАИ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									РЕМАРКа								
							
    • 
							
  • вчера, 13:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Для такого варианта существует дистанция.К тому же водитель троллейбуса сидит выше и не мог не видет.что впереди уже стоит ниссан на запрещающий и лоргично было догадаться,что маршрутка тоже остановится(уж резко ли не резко,не важно).								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Труженник тыла								
							
    • 
							
  • вчера, 13:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой-то несчастливый этот 379. Уже не один раз в аварии участвовал.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Смирнов Юрий								
							
    • 
							
  • вчера, 16:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Убрать троллейбусы с улиц Иванова!!!.Уж лучше на ПАЗиках ехать да маршрутках ,чем на этой сраной рогатой рухляди.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Необыкновенный Ёжъ 37								
							
    • 
							
  • вчера, 17:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Даа... тралики они такие.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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