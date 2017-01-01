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вчера, 10:51
В Иванове в ДТП с участием троллейбуса, маршрутки и легковушки пострадала пассажирка
От госпитализации девушка отказалась - ФОТО
Авария произошла сегодня около 07:45 на улице Богдана Хмельницкого в областном центре. 24-летний водитель троллейбуса 4-го маршрута врезался в стоящую на запрещающий сигнал светофора 136-ю маршрутку «Форд Транзит». Ударом микроавтобус отбросило на автомобиль «Ниссан Икстрейл».
В результате ДТП пострадала пассажирка маршрутки. 24-летняя девушка получила ушиб живота, но от госпитализации отказалась.
Причина аварии устанавливается. На месте работают сотрудники дорожной полиции, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото: УГИБДД
ключевые слова: ДТП троллейбус маршрутка автомобиль пассажир
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Комментарии (13)
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- ник2шумвчера, 11:00Стояла, небось?
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- Вета Громовавчера, 11:09Достали уже эти бараны на троллях.
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- Массимовчера, 12:46Как же ты достала овца)
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- Makar37вчера, 13:03ахпахпхап)
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- РЕМАРКавчера, 11:12Не слабо чермет разогнался-аж лобовуха вылетела.
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- Сергей Коробоввчера, 11:13А почему на маршрутке отсутствует гос. номер?
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- Софоклвчера, 12:46А это чтобы подрезать и сваливать безнаказано. Но в этот раз не прокатило - догнали и покарали.
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- Makar37вчера, 11:19Думаю проблемы в тех.состоянии подвижного состава. А насчет коммента баранов на троллях-бред.
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- gorozhaninвчера, 11:47Почему никто не допускает мысли, что маршрутка могла резко затормозить. Баранов хватает везде. Микроавтобусы кстати постоянно пасутся перед носом рогатого собирая платных пассажиров. Так, что подождём результатов проверки ГАИ.
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- РЕМАРКавчера, 13:12Для такого варианта существует дистанция.К тому же водитель троллейбуса сидит выше и не мог не видет.что впереди уже стоит ниссан на запрещающий и лоргично было догадаться,что маршрутка тоже остановится(уж резко ли не резко,не важно).
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- Труженник тылавчера, 13:25Какой-то несчастливый этот 379. Уже не один раз в аварии участвовал.
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- Смирнов Юрийвчера, 16:59Убрать троллейбусы с улиц Иванова!!!.Уж лучше на ПАЗиках ехать да маршрутках ,чем на этой сраной рогатой рухляди.
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- Необыкновенный Ёжъ 37вчера, 17:37Даа... тралики они такие.
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