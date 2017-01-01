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вчера, 10:20
В Ивановской области стартует акция «Новогодний поезд»
В мероприятиях акции примет участие врио губернатора Станислав Воскресенский
С 19 по 30 декабря пройдет областная акция «Новогодний поезд» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Подобное мероприятие проводится в Ивановской области с 2007 года.
Цель акции - организация новогодних праздников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Ежегодно в мероприятиях «Новогоднего поезда» принимают участие члены правительства Ивановской области, благотворительные организации, бизнес-сообщества и шефы-попечители учреждений.
Акция стартует 19 декабря в 16.00 в Ивановском специальном (коррекционном) детском доме «Радуга» с участием временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Воскресенского.
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