В Ивановской области стартует акция «Новогодний поезд»

В мероприятиях акции примет участие врио губернатора Станислав Воскресенский





С 19 по 30 декабря пройдет областная акция «Новогодний поезд» для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Подобное мероприятие проводится в Ивановской области с 2007 года.

Цель акции - организация новогодних праздников для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Ежегодно в мероприятиях «Новогоднего поезда» принимают участие члены правительства Ивановской области, благотворительные организации, бизнес-сообщества и шефы-попечители учреждений.

Акция стартует 19 декабря в 16.00 в Ивановском специальном (коррекционном) детском доме «Радуга» с участием временно исполняющего обязанности губернатора Станислава Воскресенского.

поделиться ссылкой:

