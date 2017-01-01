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вчера, 12:20Глава региона поручил оперативно устранить аварию на электросетях в Шуйском районе
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вчера, 14:37Место повреждения подземного электрокабеля в Шуйском районе обнаружено
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Новости
вчера, 10:12
Более 2600 жителей Шуйского района остались без электроснабжения из-за аварии
В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная
Аварийное отключение электроснабжение произошло вчера, 17 декабря, в 19:45 в деревне Филино Шуйского района. Причина – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Также многоквартирные дома остались без отопления.
Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в зону отключения попали 32 дома (15 многоквартирных домов и 17 домов частного сектора), 2648 человек (358 детей), два социально-значимых объекта – детский сад и газовая котельная.
К аварийно-восстановительным работам привлекались 8 человек и 3 единицы техники.
ключевые слова: электрокабель авария электроснабжение
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Комментарии (3)
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- Anna Mвчера, 12:45В момент отключения электричества находились всей семьей дома, произошло данное событие в 16-25. Представьте, что сейчас творится в наших холодильниках! и почему-то не пишут, что в квартирах нет и отопления, так как его поставляет, попавшая под аварию котельная Шуйских ситцев
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- 1111вчера, 13:20Может кабель 6 Киловольт, шесть киловатт маловато для целого поселка. филиелоги вашу мать.
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- один из насвчера, 14:48Конечно, киловольт (кВ). Здесь журналисты не только слова грамотно писать не умеют, но и в физике как свинья в апельсинах.
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