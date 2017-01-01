Более 2600 жителей Шуйского района остались без электроснабжения из-за аварии

В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная





Аварийное отключение электроснабжение произошло вчера, 17 декабря, в 19:45 в деревне Филино Шуйского района. Причина – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Также многоквартирные дома остались без отопления.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в зону отключения попали 32 дома (15 многоквартирных домов и 17 домов частного сектора), 2648 человек (358 детей), два социально-значимых объекта – детский сад и газовая котельная.

К аварийно-восстановительным работам привлекались 8 человек и 3 единицы техники.

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