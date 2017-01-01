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Новости

вчера, 10:12

Более 2600 жителей Шуйского района остались без электроснабжения из-за аварии

В зону отключения попали 32 дома, детский сад и газовая котельная


Аварийное отключение электроснабжение произошло вчера, 17 декабря, в 19:45 в деревне Филино Шуйского района. Причина – повреждение подземного кабеля 6 кВ. Также многоквартирные дома остались без отопления.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, в зону отключения попали 32 дома (15 многоквартирных домов и 17 домов частного сектора), 2648 человек (358 детей), два социально-значимых объекта – детский сад и газовая котельная.

К аварийно-восстановительным работам привлекались 8 человек и 3 единицы техники.



ключевые слова: электрокабель авария электроснабжение
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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  • 
								
									Anna M								
							
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  • вчера, 12:45
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    • 
										0
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							В момент отключения электричества находились всей семьей дома, произошло данное событие в 16-25. Представьте, что сейчас творится в наших холодильниках! и почему-то не пишут, что в квартирах нет и отопления, так как его поставляет, попавшая под аварию котельная Шуйских ситцев								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • вчера, 13:20
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							Может кабель 6 Киловольт, шесть киловатт маловато для целого поселка. филиелоги вашу мать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • вчера, 14:48
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										0
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							Конечно, киловольт (кВ). Здесь журналисты не только слова грамотно писать не умеют, но и в физике как свинья в апельсинах.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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