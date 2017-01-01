Новости
вчера, 09:42
В Ивановской области сбитый машиной на ж/д переезде шлагбаум отлетел в пешехода
Пострадавшую женщину доставили в больницу – ФОТО
ДТП случилось 17 декабря около 14:25 на улице Володарского в Вичуге. 27-летний водитель (стаж вождения – с 2013 года) на автомобиле «Фольксваген Гольф» врезался на железнодорожном переезде в шлагбаум. Тот отлетел и попал в проходившую по тротуару 54-летнюю женщину. С ушибами грудной клетки ее доставили в Вичугскую ЦРБ. У водителя взяты биологические материалы на исследование. По данным УГИБДД по Ивановской области, признаков опьянения у молодого человека не было.Фото: УГИБДД
- оцените новость:
-
(0)
- 3449
- 3
Комментарии (3)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- ЭНОРМОЗвчера, 10:19Наличие подобного разноцветного транспортного средства (для меня по крайней мере) однозначно говорит о том, что стаж вождения этого водителя однозначно никак не повлиял на уровень его интеллекта и культуру вождения!
-
- Alexander Нвчера, 10:31Да там 2 переезда, и на обоих такой караул, огромные ямища не разгонишься. А этот похоже гнал со стороны Кинешмы и не среагировал.
-
- vofchikвчера, 11:58У водятела гольфа отсутствие мозгов. Авто не в первый ине не впоследний раз бьется
Новость дня
сегодня, 16:47«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
Тестовая поездка завершена – ФОТО
-
(0)
- 3567
сегодня, 11:04На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
-
(5)
- 1715
сегодня, 09:56Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
-
(0)
- 5601
сегодня, 09:29Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
И пообещал приехать с "программой развития почты в области"
-
(3)
- 2197