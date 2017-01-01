В Ивановской области сбитый машиной на ж/д переезде шлагбаум отлетел в пешехода

Пострадавшую женщину доставили в больницу – ФОТО





ДТП случилось 17 декабря около 14:25 на улице Володарского в Вичуге. 27-летний водитель (стаж вождения – с 2013 года) на автомобиле «Фольксваген Гольф» врезался на железнодорожном переезде в шлагбаум. Тот отлетел и попал в проходившую по тротуару 54-летнюю женщину. С ушибами грудной клетки ее доставили в Вичугскую ЦРБ. У водителя взяты биологические материалы на исследование. По данным УГИБДД по Ивановской области, признаков опьянения у молодого человека не было.

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Фото: УГИБДД