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Новости

17.12.2017 17:00

В Ивановской области рухнула новогодняя елка

ФОТО

В ночь с 16 на 17 декабря в Кинешме на улице Урицкого упала одна из установленных новогодних елок. 
Называются две версии произошедшего: елку мог уронить либо сильный ветер, либо местные пьяницы. 
Елку планируют восстановить.

Всего в Кинешме на улицах города установлены более 30 елок, главная городская новогодняя елка располагается на площади Революции.


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Комментарии (17)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 17:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вау... Деда Мороза не пришибло? Это самое главное. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 17:42
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Главное, чтоб у нас на ленина не упала, где мы с Натали зажигать будем. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 17:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А моя наверно всё платочек шьёт...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ложись в богородское, поделюсь. :) Потом спиртику чистенького, медицинского накатим-тяпнем. :) С тебя закусь. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 18:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не завидуй!) Зависть жить хорошо мешает!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 18:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ты дурачок. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 20:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну это всё зависит от того в какую сказку играть...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 20:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Синенький платочек как то мне не по душе!) А песенка хорошая...)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									vn_77Z								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 18:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дожили: даже елку нормально установить не могут. Криворучки.
    

    
Надо было иностранных специалистов нанять; и ёлку купить в Китае.
    
Путин всегда так и делает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									kardiotonik								
							
    • 
							
  • 17.12.2017 21:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Елке стыдно стало и она упала...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
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  • 
								
									Yortur								
							
    • 
							
  • вчера, 02:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В России доля населения с доходом ниже $10 в день выросло до 53,7%.
    
Большинство россиян живут менее чем на $300 в месяц.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 09:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Крестовина не закреплена, плечо маленькое, субботний ветерок её запросто и завалил. Видимо как всегда, указание сверху дала гнилая голова, срочно поставить - ну и поставили ровно на столько на сколько денег хватило и совести у работяг. - Обычный день в деревне								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ник2шум								
							
    • 
							
  • вчера, 10:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А зачем 30 елок на такой маленький город? Столько хвойных деревьев срубили!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dns1								
							
    • 
							
  • вчера, 10:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Центральную елку города на площади в центре устанавливает администрация города. Остальные елки устанавливают управляющие компании или городские предприятия. В каждом микрорайоне свой символ. Вот и получается такое количество елок. Да и город далеко не маленький								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anna56								
							
    • 
							
  • вчера, 11:28
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Знаю, что елка, установленная телекомпанией "Антенна",  упала в результате сильного порыва ветра. Сегодня телекомпания Антенна восстановит елку и произведет ее дополнительное укрепление. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • вчера, 15:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							У этой "Антенны" антенны на крышах не падают? Видно, закреплять они не мастера!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 18:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну и что? В Пучеже на площади уже падала елка, лет пять тому. Тоже мне новость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново
				
сегодня, 16:47

				

				«Ласточка» прибыла из Москвы в Иваново 
									
								

					
	 Тестовая поездка завершена – ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного
				
сегодня, 11:04

				

				На линии в Иванове выходят на 19 троллейбусов меньше положенного 
								

					
	 МУП «ИПТ» не хватает водителей и кондукторов
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент
				
сегодня, 09:56

				

				Медицинский «УАЗ» перевернулся в Ивановской области: погиб пациент 
									
								

					
	 Еще одна пассажирка получила сочетанную травму - ФОТО
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области
				
сегодня, 09:29

				

				Глава Почты России получил открытку от губернатора Ивановской области 
								

					И пообещал приехать с "программой развития почты в области"				

				

	    			
    
	    				
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