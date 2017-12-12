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17.12.2017 17:00
В Ивановской области рухнула новогодняя елка
ФОТО
В ночь с 16 на 17 декабря в Кинешме на улице Урицкого упала одна из установленных новогодних елок.
Называются две версии произошедшего: елку мог уронить либо сильный ветер, либо местные пьяницы.
Елку планируют восстановить.
Всего в Кинешме на улицах города установлены более 30 елок, главная городская новогодняя елка располагается на площади Революции.
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