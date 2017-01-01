О поступках кохомских ребят рассказали в «Военной тайне» на РЕН ТВ

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В сегодняшнем эфире программы «Военная тайна» на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет о кумирах современной молодежи и так называемых молодежных трендах. «Почему вымышленный героизм вытеснил из нашей жизни героизм настоящий?», - задавался вопросом ведущий программы Игорь Прокопенко, анонсируя этот сюжет.

Но не всё так плохо, как оказывается. Молодых людей, которые тратят свое личное время и средства на тех, кто нуждается в помощи, тоже немало. Просто о них мало кто знает. Такие поступки нынче, к сожалению, «не в моде» и много лайков, о которых грезит современная молодежь, не принесут.

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