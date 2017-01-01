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Новости

42 минуты назад

О поступках кохомских ребят рассказали в «Военной тайне» на РЕН ТВ

ВИДЕО


В сегодняшнем эфире программы «Военная тайна» на телеканале РЕН ТВ вышел сюжет о кумирах современной молодежи и так называемых молодежных трендах.  «Почему вымышленный героизм вытеснил из нашей жизни героизм настоящий?», - задавался вопросом ведущий программы Игорь Прокопенко, анонсируя этот сюжет.

Но не всё так плохо, как оказывается. Молодых людей, которые тратят свое личное время и средства на тех, кто нуждается в помощи, тоже немало. Просто о них мало кто знает. Такие поступки нынче, к сожалению, «не в моде» и много лайков, о которых грезит современная молодежь, не принесут.

В качестве одного из примеров подобного нетрендового поведения видеоблогерства РЕН ТВ привел канал на ютьюбе ребят из города Кохма Ивановской области. Практически в каждом своем выпуске они так или иначе помогают нуждающимся людям, в особенности пожилым, и призывают это делать своих подписчиков. Вот, например, совсем недавно они, как и другие неравнодушные, ездили к 83-летней Надежде Охапкиной, оставшейся после пожара в частном доме в Иванове без крыши, газа и света (см. видео). 

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"Дело не в Сечине и судилище над министром Улюкаевым. Дело в том, что стройное здание вертикали вздрогнуло и по его фасаду пошли серьезные трещины. Как работать, как брать, кому верить, как защищать «нажитое непосильным трудом»? Я уверен, что тысячи влиятельных должностных лиц сегодня всерьез задумались, а что теперь со всем этим, что выстраивалось ими долгими годами, будет? Ведь они верой и правдой служили царю, с кем надо щедро делились, рисовали нужные результаты на выборах, провели кучу непопулярных реформ, нажили врагов и ненависть к себе, а какова награда? Царь-то уже не царь, коль его бояре так лютуют? Чай, он ослаб или просто решил всех своих «холопов» при случае сдать, чтобы самому на вершине оставаться?"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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