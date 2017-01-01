ПОСЛУШАЙТЕ! В странных поджогах в Иванове появилась мистическая закономерность

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За последние дни в Иванове зафиксированы сразу три случая весьма странных поджогов. Неизвестные целенаправленно уничтожают детские коляски и санки. Зачем?

Первое возгорание - утром 6 декабря, на проспекте Строителей, дом 86. Огонь разошелся, тушить его приехали аж 18 человек. Второй случай - через 6 дней на улице Шубиных в доме №6. Третий поджог произошел на улице Куконковых, тоже в 86-м доме.

Что это – мистическая закономерности или… Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

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