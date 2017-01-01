Новости
44 минуты назад
ПОСЛУШАЙТЕ! В странных поджогах в Иванове появилась мистическая закономерность
ВИДЕО
За последние дни в Иванове зафиксированы сразу три случая весьма странных поджогов. Неизвестные целенаправленно уничтожают детские коляски и санки. Зачем?
Первое возгорание - утром 6 декабря, на проспекте Строителей, дом 86. Огонь разошелся, тушить его приехали аж 18 человек. Второй случай - через 6 дней на улице Шубиных в доме №6. Третий поджог произошел на улице Куконковых, тоже в 86-м доме.
Что это – мистическая закономерности или… Об этом – в комментарии Евгения Нипота.
Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.
- оцените новость:
-
(1)
- 256
- 2
Комментарии (2)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- AlexeiYurist37 минут назадХулиганьё... не более... Скорее несовершеннолетние развлекаются... Ума еще не накопили! А мне предыдущая ведущая больше нравилась.
-
- AlexeiYurist37 минут назадЧего бояться то, тут всё контролируется!
Новость дня
сегодня, 16:03Дерзкий налет в Ивановской области: грабители вынесли из банка около 10 млн рублей
Полиция разыскивает преступников
-
(8)
- 4641
сегодня, 11:49По факту гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа возбуждено уголовное дело
По статье «Причинение смерти по неосторожности»
-
(0)
- 2206
сегодня, 11:01Отца и сына Ключаревых оставили под стражей
-
(0)
- 3560
сегодня, 09:24На трассе Ковров-Шуя-Кинешма произошла смертельная автоавария
-
(0)
- 4857