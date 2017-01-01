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44 минуты назад

ПОСЛУШАЙТЕ! В странных поджогах в Иванове появилась мистическая закономерность

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За последние дни в Иванове зафиксированы сразу три случая весьма странных поджогов. Неизвестные целенаправленно уничтожают детские коляски и санки. Зачем?

Первое возгорание - утром 6 декабря, на проспекте Строителей, дом 86. Огонь разошелся, тушить его приехали аж 18 человек. Второй случай - через 6 дней на улице Шубиных в доме №6. Третий поджог произошел на улице Куконковых, тоже в 86-м доме.

Что это – мистическая закономерности или… Об этом – в комментарии Евгения Нипота.

Новый выпуск авторской программы «Послушайте!» можно посмотреть ЗДЕСЬ.



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									AlexeiYurist 								
							
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  • 37 минут назад
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							Хулиганьё... не более... Скорее несовершеннолетние развлекаются... Ума еще не накопили! А мне предыдущая ведущая больше нравилась.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 37 минут назад
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							Чего бояться то, тут всё контролируется!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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