Южская «Мануфактура Балина» модернизируется

Инвестпроект реализуется в рамках создания межрегионального льняного кластера - ФОТО





Сегодня директор департамента экономического развития и торговли Ивановской области Александр Лодышкин посетил текстильное предприятие «Мануфактура Балина» в Юже, оценив ход реализации инвестиционного проекта по производству высококачественного котонина.

Напомним, проект был одобрен на экспертном совете Фонда развития промышленности при Минпромторге России. С привлечением займа фонда компания планирует наладить производство высококачественного котонина путем ударно-волновой переработки льна. Проект предусматривает модернизацию предприятия и установку на нем линии по производству льняного волокна, линий по прядению, ткачеству и отделке тканей. Технологическая модернизация производства позволит предприятию за два года обеспечить выпуск высококачественного котонина, смесовой пряжи, тканей из натурального сырья в общем объеме 3,7 тыс. тонн в год с созданием более 100 новых рабочих мест. Стоимость проекта составляет 502 млн рублей, из которых 200 млн рублей – займ Фонда развития промышленности. Технология котонизации льна позволяет получить из короткого, невостребованного льняного волокна высококачественный котонин, близкий по своим характеристикам к хлопковому волокну, а производство смесовой пряжи из котонина на базе обычной технологии хлопкопрядения позволит существенно снизить стоимость льносодержащих тканей. Отметим, что котонин используется в химической, автомобильной, строительной (утеплители и шумоизоляция) промышленности и других сферах.

«Сейчас проект находится в активной фазе реализации. В полном объеме закуплено оборудование необходимое для производства пряжи низких и высоких номеров. Ударно-волновая установка отечественного производства проходит испытания в Московском радиотехническом институте РАН и в ближайшее время будет запущена на производстве. Также в здании фабрики проводятся работы по ремонту цехов и созданию обеспечивающей инфраструктуры. На текущем этапе объемы производства составляют 10-20 тонн пряжи в месяц, которую уже закупают региональные текстильные компании», – прокомментировал Александр Лодышкин.

Напомним, что реализация данного проекта является одним из этапов создания межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льноволокна. Соглашение о намерениях по созданию кластера и развитию льняной отрасли, в качестве пилотного проекта с его реализацией в Ивановской области, а также «дорожная карта» были подписаны участниками рынка в рамках XII Международного промышленно-экономического форума «Золотое кольцо», прошедшего в сентябре этого года в Плесе.

В основе кластера текстильные предприятия Ивановской области – «Шуйские ситцы», группа ООО «ТДЛ Текстиль» и «Мануфактура Балина», которые в начале декабря учредили автономную некоммерческую организацию «Управляющая компания межрегионального межотраслевого кластера по производству и глубокой переработке лубяного сырья».

Участники проекта рассчитывают, что льняной кластер позволит снизить зависимость предприятий текстильной промышленности из Ивановской, Тверской, Калужской, Владимирской, Новгородской и Костромской областей от закупок сырья у иностранных поставщиков путем самостоятельного выращивания сырья, а также создания между регионами законченной производственной цепочки, где сельхозпредприятия будут выращивать лен, а текстильные и швейные предприятия - перерабатывать его и заниматься пошивом готовых изделий.

«Проект создания межрегионального межотраслевого кластера по выращиванию и глубокой переработке льноволокна реализуется строго в соответствии с утвержденной «дорожной картой». Уже создана управляющая организация, подготовлены технологические карты, в ближайшее время будет подана заявка на создание кластера в Минпромторг России. Кроме того, ведутся переговоры с местными аграриями по посеву в следующем году льна на территории региона и созданию совместных предприятий по его первичной переработке», – отметил руководитель ведомства.

Предполагается, что в перспективе кластер будет производить до 100 тыс. тонн льноволокна в год. Реализация проекта по созданию кластера в период с 2018 по 2022 год обеспечит создание 2,5 тыс. новых рабочих мест в отраслях сельского хозяйства и легкой промышленности, а также позволит производить текстильную продукцию на сумму порядка 8,2 млрд рублей в год.

По материалам Инвестиционного портала Ивановской области

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