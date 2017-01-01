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Новости

2 минуты назад

Бездействие администрации Приволжского района привело к чрезвычайной ситуации

Чиновники провели подготовку к отопительному сезону ненадлежащим образом


Сегодня, 15 декабря, по требованию прокуратуры суд признал незаконным бездействие администрации Приволжского района по обеспечению теплоснабжения в муниципалитете.

Прокурорская проверка показала, что подготовка к отопительному сезону в Приволжском районе была проведена ненадлежащим образом, в результате чего отопительный сезон начат несвоевременно. Поставкой тепловой энергии занимается предприятие-банкрот МУП «Приволжское ТЭП», которое на начало отопительного сезона не обладало запасами топлива в необходимом нормативном объеме. В районе был введен режим чрезвычайной ситуации.

«По заявлению прокурора на администрацию возложены обязанности по обеспечению надлежащего бесперебойного теплоснабжения потребителей муниципального образования на период отопительного сезона 2017-2018 годов», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Ивановской области.



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