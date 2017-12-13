Администрация Приволжского района прокомментировала «Системное русское головотяпство»





13 декабря в программе «Губерния» вышел репортаж «Системное русское головотяпство». Речь в нем шла о состоянии домов для приволжских переселенцев, которое по-прежнему остается неудовлетворительным. Накануне с инспекцией там побывали активисты Народного Фронта. О том, что они увидели и зафиксировали, можно узнать здесь.

Сегодня вечером в нашу редакцию из администрации Приволжского района пришел официальный комментарий по ситуации, показанной в нашем сюжете. Приводим его текст полностью:

«Администрация Приволжского муниципального района совместно с подрядчиком и управляющей компанией ведут работу по устранению замечаний и недочетов, выявленных в процессе эксплуатации многоквартирных домов, построенных в рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Действительно, существует проблема сырости и образования воды в подвальных помещениях.

Рассматривается несколько вариантов решения вопроса, но для принятия мер необходимо выявить причину возникновения грунтовых вод в подвалах домов. Администрацией ведутся работы с проектной организацией по проведению геологических изысканий с целью нахождения способа улучшения ситуации.

Вопрос находится на контроле администрации Приволжского муниципального района.

Ни одна жалоба жителей не остается без внимания».

поделиться ссылкой:

