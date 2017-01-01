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Новости

36 минут назад

В Иванове наркоман протащил полицейского на капоте своей машины 30 метров

За это суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей


День влюбленных в этом году привел жителя Иванова на скамью подсудимых. Сотрудники полиции задержали молодого человека на Сортировке, когда тот искал в снегу закладки с наркотиками. Злоумышленник, увидев представителей МВД, бросился к своему «ВАЗу» 99-й модели. Пока он пытался завести автомобиль, полицейские окружили машину.

«Спустя 40 секунд злоумышленник завел машину, нажал на педаль газа и совершил наезд на сотрудника полиции, протащив его около 30 метров, - рассказывает помощник прокурора советского района г. Иваново Артем Теснотов. - После чего автомобиль заглох, и данного гражданина полицейские задержали»

В итоге молодого человека задержали. Сейчас он отбывает срок за наркотики. За наезд на полицейского суд оштрафовал ивановца на 15 тысяч. Приговор в законную силу еще не вступил.



ключевые слова: наркотики полицейский автомобиль суд
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 32 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А горки на пл. Пушкина! Желающие покататься наверно ждут мороза...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ХрюнГуру								
							
    • 
							
  • 28 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я тебя прокачу на своей горке скоро уже, додик								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 26 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Очаровашка вернулась... Что как у тебя личная жизнь? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ХрюнГуру								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							https тебе засовывать буду сзади								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 25 минут назад
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    • 
										-1
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							Нашёл подружку?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
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										-1
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							В технических вопросах надо разбираться... А знаете, про я...да я... да у меня больше... это мы уже проходили...2 класс вроде...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kuyt3								
							
    • 
							
  • 7 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							НА ИДИОТАХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ НЕ ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВО НО ДЕРЖИТСЯ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 4 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Земля не держится, она летает... Это так к предисловию... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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