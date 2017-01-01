В Иванове наркоман протащил полицейского на капоте своей машины 30 метров

За это суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей





День влюбленных в этом году привел жителя Иванова на скамью подсудимых. Сотрудники полиции задержали молодого человека на Сортировке, когда тот искал в снегу закладки с наркотиками. Злоумышленник, увидев представителей МВД, бросился к своему «ВАЗу» 99-й модели. Пока он пытался завести автомобиль, полицейские окружили машину.

«Спустя 40 секунд злоумышленник завел машину, нажал на педаль газа и совершил наезд на сотрудника полиции, протащив его около 30 метров, - рассказывает помощник прокурора советского района г. Иваново Артем Теснотов. - После чего автомобиль заглох, и данного гражданина полицейские задержали»

В итоге молодого человека задержали. Сейчас он отбывает срок за наркотики. За наезд на полицейского суд оштрафовал ивановца на 15 тысяч. Приговор в законную силу еще не вступил.

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