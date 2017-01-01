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В Иванове наркоман протащил полицейского на капоте своей машины 30 метров
За это суд оштрафовал его на 15 тысяч рублей
День влюбленных в этом году привел жителя Иванова на скамью подсудимых. Сотрудники полиции задержали молодого человека на Сортировке, когда тот искал в снегу закладки с наркотиками. Злоумышленник, увидев представителей МВД, бросился к своему «ВАЗу» 99-й модели. Пока он пытался завести автомобиль, полицейские окружили машину.
«Спустя 40 секунд злоумышленник завел машину, нажал на педаль газа и совершил наезд на сотрудника полиции, протащив его около 30 метров, - рассказывает помощник прокурора советского района г. Иваново Артем Теснотов. - После чего автомобиль заглох, и данного гражданина полицейские задержали»
В итоге молодого человека задержали. Сейчас он отбывает срок за наркотики. За наезд на полицейского суд оштрафовал ивановца на 15 тысяч. Приговор в законную силу еще не вступил.
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Комментарии (8)
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- AlexeiYurist32 минуты назадА горки на пл. Пушкина! Желающие покататься наверно ждут мороза...
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- ХрюнГуру28 минут назадЯ тебя прокачу на своей горке скоро уже, додик
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- AlexeiYurist26 минут назадОчаровашка вернулась... Что как у тебя личная жизнь?
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- ХрюнГуру24 минуты назадhttps тебе засовывать буду сзади
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- AlexeiYurist25 минут назадНашёл подружку?
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- AlexeiYurist21 минуту назадВ технических вопросах надо разбираться... А знаете, про я...да я... да у меня больше... это мы уже проходили...2 класс вроде...
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- kuyt37 минут назадНА ИДИОТАХ ЗЕМЛЯ ДЕРЖИТСЯ НЕ ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВО НО ДЕРЖИТСЯ.
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- AlexeiYurist4 минуты назадЗемля не держится, она летает... Это так к предисловию...
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