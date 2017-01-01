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Новости

45 минут назад

Пропавшая по дороге из школы 15-летняя девочка нашлась


Ранее мы сообщали, что днем 13 декабря в Юже пропала 15-летнюю Анастасия Кораблева. Девочка ушла из школы и домой не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию.

Сегодня вечером в УМВД по Ивановской области нам сообщили, что пропавшая школьница нашлась. Анастасия сама вернулась домой. С ней всё в порядке. Где всё это время пропадала девочка, неизвестно. Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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  • 
								
									АlеxeiYurist								
							
    • 
							
  • 40 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну теперь к Вахтангу её, как кто-то предлагал соседкой на лечение!)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Вахтанг Кaмикадзе								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Да-да, я не против девочки! :) Приводите! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 12 минут назад
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    • 
										-1
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							hhtps								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
    • 
							
  • 12 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ой... ну вы поняли...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Яндaрбиeв								
							
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  • 30 минут назад
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    • 
										+1
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							Нагулялась щель тупая, а может и нагуляла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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