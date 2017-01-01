Пропавшая по дороге из школы 15-летняя девочка нашлась





Ранее мы сообщали, что днем 13 декабря в Юже пропала 15-летнюю Анастасия Кораблева. Девочка ушла из школы и домой не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию.

Сегодня вечером в УМВД по Ивановской области нам сообщили, что пропавшая школьница нашлась. Анастасия сама вернулась домой. С ней всё в порядке. Где всё это время пропадала девочка, неизвестно. Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.

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