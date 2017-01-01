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Новости
45 минут назад
Пропавшая по дороге из школы 15-летняя девочка нашлась
Ранее мы сообщали, что днем 13 декабря в Юже пропала 15-летнюю Анастасия Кораблева. Девочка ушла из школы и домой не вернулась. Родители обратились за помощью в полицию.
Сегодня вечером в УМВД по Ивановской области нам сообщили, что пропавшая школьница нашлась. Анастасия сама вернулась домой. С ней всё в порядке. Где всё это время пропадала девочка, неизвестно. Сейчас с подростком работают инспекторы по делам несовершеннолетних.
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Комментарии (5)
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- АlеxeiYurist40 минут назадНу теперь к Вахтангу её, как кто-то предлагал соседкой на лечение!)
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- Вахтанг Кaмикадзе12 минут назадДа-да, я не против девочки! :) Приводите! :)
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- Яндaрбиeв30 минут назадНагулялась щель тупая, а может и нагуляла.
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