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На площади Пушкина в Иванове будут угощать испанскими десертами
Чем еще порадует ивановцев новогодний ярмарочный городок - ФОТО
Завершаются работы по монтажу новогоднего городка на площади Пушкина в областном центре. Уже установлена и украшена новогодняя ель, сейчас при помощи крана рабочие украшают площадь. Все подготовительные работы должны завершиться к 23 декабря. Для детей будут организованы игровые площадки и горки.
Полным ходом идут работы по монтажу деревянных домиков-шале вокруг фонтана. Всего их будет установлено 32. Два из них будут служить техническими помещениями для организаторов, 30 домиков предназначены для новогодней торговли. Электроэнергией домики обеспечит «Ивгорэлектросеть». Как заверили в мэрии, будут соблюдены все меры безопасности: в каждом помещении установят предохранительный щит с автоматной защитой, которая реагирует на малейшие отклонения от нормальной работы. Персонал предприятия будет ежедневно дежурить на площади, приняты все необходимые меры для предотвращения нештатных ситуаций.
Также горожан ожидают приятные сюрпризы и интересные развлекательные мероприятия. Уже разработана насыщенная новогодняя программа, которая будет популяризироваться среди горожан с помощью хэштэга #новогоднийгородок через социальные сети и на официальном сайте мэрии. «У нас будет и фотозона, домик пожеланий, можно сделать ретрансляцию наших пожеланий через экран, будут всевозможные ростовые куклы, танцы, творческие коллективы. В новогоднем городке будет проходить торговля как изделиями художественных промыслов, так и сувенирной продукцией, - анонсировала предстоящую деятельность городка начальник экономического развития и торговли мэрии Евгения Соколова. - Будут живые и искусственные ели, различные, даже винтажные, подарки; ярмарочная кухня – русские блины, пироги, пастила, мед местных производителей, безалкогольный глинтвейн, горячий чай и кофе. Приглашаем жителей нашего города, приходите, программа будет очень интересная, мы вас всех очень ждем!».
Представители бизнеса с энтузиазмом откликнулись на предоставленную возможность поучаствовать в работе новогоднего городка. Все места уже распределены. Помимо русской кухни, гостям городка представят также и в некотором роде экзотическую.
Как рассказал предприниматель Вадим Борисов, мэрия предоставила его гастро-бару на бесплатной основе один из домиков, и он намерен угощать горожан все две недели с 23 декабря по 7 января. «Будем представлять наш гастро-бар с интересными продуктами. Все будет горячее, чтобы люди согревались. Меню составлено специально. Будем угощать наших гостей классическими испанскими десертами и горячими напитками. Все будет готовиться прямо здесь, нам выделили электричество, все условия для работы есть. Все будет вкусное и безалкогольное, согревающее и взрослых, и детей»,- поделился планами бизнесмен.
Свою работу новогодний городок начнет 23 декабря.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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Комментарии (1)
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- AlexeiYurist1 минуту назадА чай с баранками будет?
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