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Новости

51 минуту назад

Дерзкий налет в Ивановской области: грабители вынесли из банка около 10 млн рублей

Полиция разыскивает преступников


Дерзкое ограбление банка, расположенного на улице Советской в Шуе, произошло вчера, 14 декабря, рано утром (до 07:00). Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, злоумышленники проникли в здание кредитной организации и похитили крупную сумму – порядка 10 миллионов рублей. Известно, что банк охранялся ЧОПом.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Полиция разыскивает преступников.




ключевые слова: банк ограбление
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Baxтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • 49 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Во молодцы! :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Л.								
							
    • 
							
  • 38 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							С ума сойти! Это явно организованная преступная группа. Чем ниже уровень благосостояния граждан, тем выше преступность. Это давно замечено. Неужели действительно 90-е возвращаются?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									еще один горожанин								
							
    • 
							
  • 21 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Видимо по ОСАГО  и КАСКО  теперь не заработаешь
    
Смена профиля произошла.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • 13 минут назад
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							   Просто поражающая оперативность журналистов барса выкладывать эту новость через сутки после происшествия (зная, что оно было ещё вчера). Так и написали бы о ней вчера на сайте, как прочие СМИ региона. Впрочем, не в первый раз такое происходит на сайте N1 и по другим темам.
    
Какая уж тут помощь граждан полицейским "по горячим следам"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Sophia Loren								
							
    • 
							
  • 9 минут назад
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							под песню "Вояж", надеюсь?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									AlexeiYurist 								
							
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  • 4 минуты назад
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										0
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							Поймают. Воришки всегда попадаются...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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