Дерзкий налет в Ивановской области: грабители вынесли из банка около 10 млн рублей

Полиция разыскивает преступников





Дерзкое ограбление банка, расположенного на улице Советской в Шуе, произошло вчера, 14 декабря, рано утром (до 07:00). Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, злоумышленники проникли в здание кредитной организации и похитили крупную сумму – порядка 10 миллионов рублей. Известно, что банк охранялся ЧОПом.

По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Полиция разыскивает преступников.





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