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51 минуту назад
Дерзкий налет в Ивановской области: грабители вынесли из банка около 10 млн рублей
Полиция разыскивает преступников
Дерзкое ограбление банка, расположенного на улице Советской в Шуе, произошло вчера, 14 декабря, рано утром (до 07:00). Как сообщил IvanovoNews начальник отдела информации УМВД по Ивановской области Владислав Радостин, злоумышленники проникли в здание кредитной организации и похитили крупную сумму – порядка 10 миллионов рублей. Известно, что банк охранялся ЧОПом.
По факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 158 УК РФ. Полиция разыскивает преступников.
ключевые слова: банк ограбление
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