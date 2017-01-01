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В Иванове задержали автомобиль с наркотиками «индол» в салоне
В машине в этот момент находилось 6 человек
Ночью во время патрулирования сотрудники вневедомственной охраны у дома №2/1 по улице Хрустальной областного центра обратили внимание на подозрительный автомобиль. Сотрудники Росгвардии приняли решение досмотреть данную машину.
В автомобиле находились 6 молодых людей, в руках у одного из них была пластиковая бутылка, наполненная дымом. В ходе досмотра транспортного средства в салоне был обнаружен пакетик с веществом коричневого цвета, похожий на пластилин.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством «Индол» общей массой 2,4 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Ивановской области.
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