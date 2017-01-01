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Новости

9 минут назад

В выходные в Ивановской области ожидаются дожди и до +5 тепла

На Центральный регион надвигается балканский циклон с «тропическими ливнями»


По данным центра погоды ФОБОС, в выходные в Центральном регионе страны будет наблюдаться активность проходящих с севера на юг циклонов. В Ивановскую область они принесут облачную и сырую погоду с температурным фоном на 5-6° выше нормы. Синоптики прогнозируют до +5 градусов тепла и дожди.

В Москве, которая окажется во власти балканского циклона, ожидается температурный рекорд – выше 6 градусов тепла и даже «тропические ливни». За два дня в столице выпадет почти 45% месячной нормы осадков.



ключевые слова: погода прогноз
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