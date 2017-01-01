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9 минут назад
В выходные в Ивановской области ожидаются дожди и до +5 тепла
На Центральный регион надвигается балканский циклон с «тропическими ливнями»
По данным центра погоды ФОБОС, в выходные в Центральном регионе страны будет наблюдаться активность проходящих с севера на юг циклонов. В Ивановскую область они принесут облачную и сырую погоду с температурным фоном на 5-6° выше нормы. Синоптики прогнозируют до +5 градусов тепла и дожди.
В Москве, которая окажется во власти балканского циклона, ожидается температурный рекорд – выше 6 градусов тепла и даже «тропические ливни». За два дня в столице выпадет почти 45% месячной нормы осадков.
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