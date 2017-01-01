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Новости

48 минут назад

НОВОГОДНЕЕ ФОТО С «БАРСОМ»: первая группа участников конкурса

ФОТО конкурсантов


Продолжается конкурс самое интересное новогоднее фото с «Барсом». К настоящему моменту на конкурсный отбор поступило 18 работ. Свои фото можно присылать до 20 декабря 2017 года включительно. Победителей ждут сертификаты на золотые подарки и украшения!

Для участия в конкурсе необходимо:

- Найти либо самостоятельно настроить в своем телевизоре телеканал «Барс плюс» (как правило, в кабельных и IP-сетях региона телеканал находится на 21-й кнопке согласно решению Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию)

- Сфотографироваться на фоне телевизора, в котором идет эфир телеканала «Барс плюс». Предпочтение будет отдаваться фото с новогодней тематикой.

- Разместить эту фотографию в группах «Барс» в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники» с тегом #Барс21. Регистрация как минимум в одной из указанных групп «Барса» в социальных сетях является обязательным условием участия в конкурсе.

22 декабря жюри из сотрудников МГ «Барс» выберет лучшие фото.

В конкурсе разыгрывается 3 приза - сертификаты по 10 тысяч рублей и 10 призов – сертификаты по 5 тысяч рублей.

Сотрудники медиагруппы «БАРС» и их родственники в конкурсе участия не принимают.

С 25 декабря 2017 года победители вправе получить подарочные сертификаты по адресу: г. Иваново, ул. Велижская, д.8. Имена и фамилии победителей будут опубликованы до 25 декабря 2017 года на сайте ivanovonews.ru.

Приобрести украшения в сети магазинов «Золотой» в Иванове на полученные сертификаты возможно до 28 февраля 2018 года включительно в соответствии с правилами, установленными сетью магазинов "Золотой". После 1 марта 2018 года сертификат является недействительным.

Участвуя в конкурсе, участники дают тем самым свое согласие медиагруппе «Барс» на публичное использование конкурсных фотографий в социальных сетях, на интернет-сайтах, в СМИ - в том числе в рекламных целях.

Представляет фото первой группы наших конкурсантов.



ключевые слова: фото конкурс
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