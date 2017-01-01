Ивановостат: В Ивановской области увеличилась зарплата





По данным Ивановостата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата организаций Ивановской области (с учетом субъектов малого предпринимательства) за январь-октябрь 2017 года составила 22481,6 рубля, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года она увеличилась на 6,8%. Реальная заработная плата за январь-октябрь текущего года увеличилась на 2,7% в сравнении с прошлым годом.

В числе лидеров по темпам роста заработной платы по сравнению с 10 месяцами 2016 года в регионе находятся организации по производству прочей неметаллической минеральной продукции (137,8%), одежды (136,6%), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (128,5%), мебели (126,6%) и металлургическому производству (122,1%).

Снижение темпов зарплаты за январь-октябрь 2017 года отмечено по двум видам экономической деятельности: деятельность в области информации и связи и производство прочих готовых изделий. При этом следует отметить, что несмотря на снижение темпов роста средней заработной платы по данным видам экономической деятельности заработная плата по ним сложилась в 1,4 раза выше среднего значения по области.

Значительно выше среднеобластного значения заработная плата отмечена в таких видах экономической деятельности, как деятельность финансовая и страховая (на 81,4%); производство напитков (на 60,3%); производство металлургическое (на 50,8%); производство компьютеров, электронных и оптических изделий (на 46%).

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