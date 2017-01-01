Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные





Суббота, 16 декабря

В 10.00 начнется первенство СДЮСШОР № 2 по спортивной гимнастике на Призы Деда Мороза. (пр. Шереметевский, д. 33А).

Фестиваль творчества для детей с особенностями развития здоровья «Радуга талантов» пройдет в Ивановском Доме национальностей в 12.00. (ул. Почтовая, д. 3).

В 12.00 в здании Ивановской государственной филармонии (ул. Красной Армии, д.8/2) состоится мероприятие, посвященное 10-летию Иваново-Вознесенского Морского кадетского корпуса имени адмирала Г.И.Невельского.

Открытый Кубок города Иванова по тхэквондо начнется в 12.00 в спортивном клубе «Энергия» (ул. Бакинский пр., д.55).

Первенство города по вольной борьбе состоится в спортивном комплексе «Спартак» в 12.00 (пр. Торфмаша, д. 3).

В 13.00 в спортивном комплексе «Олимпия» начнется Открытый турнир по кудо на Кубок главы города. (ул. Смирнова, д. 86).

XXI городские краеведческие чтения школьников состоятся в лицее № 6 (ул. Воронина, д.8). Начало - в 14.00.







Воскресенье, 17 декабря

В 11.15 начинается Чемпионат города по волейболу среди мужских команд. (Место проведения - СДЮСШОР № 3, ул. Лежневская, д.158А).

Центр культуры и отдыха приглашает на конкурс молодых исполнителей «Утренняя звезда». Начало программы - в 14.00.

Традиционный Российский турнир «Танцевальная Феерия» состоится в спортивном комплексе «Факел» (ул. Куконковых, д. 102Б). Начало - в 18.00.

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