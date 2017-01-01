Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил юных ивановцев

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил дипломами ивановских участников ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. Награды удостоены Константин Ларин – воспитанник ивановского детского дома «Звездный», и Елена Хмара - дочь сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области, учащаяся 9 класса школы №64.

Конкурс проводился с целью формирования антикоррупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам коррупции, повышение правовой культуры детей и подростков.

Фото: пресс-служба регионального СУ СКР

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