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Новости

17 минут назад

Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил юных ивановцев

ФОТО


Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил дипломами ивановских участников ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. Награды удостоены Константин Ларин – воспитанник ивановского детского дома «Звездный», и Елена Хмара - дочь сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области, учащаяся 9 класса школы №64.

Конкурс проводился с целью формирования антикоррупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам коррупции, повышение правовой культуры детей и подростков.

Фото: пресс-служба регионального СУ СКР



ключевые слова: Следственный комитет Александр Бастрыкин дети коррупция рисунки конкурс
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