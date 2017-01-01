Новости
17 минут назад
Председатель СК России Александр Бастрыкин наградил юных ивановцев
ФОТО
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил дипломами ивановских участников ежегодного конкурса детского рисунка, посвященного Международному дню борьбы с коррупцией. Награды удостоены Константин Ларин – воспитанник ивановского детского дома «Звездный», и Елена Хмара - дочь сотрудника следственного управления СК России по Ивановской области, учащаяся 9 класса школы №64.
Конкурс проводился с целью формирования антикоррупционного общественного мнения, направленного на негативное отношение к фактам коррупции, повышение правовой культуры детей и подростков.
Фото: пресс-служба регионального СУ СКР
ключевые слова: Следственный комитет Александр Бастрыкин дети коррупция рисунки конкурс
- оцените новость:
-
(0)
- 109
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 11:55Опубликована новая схема дорожного движения на Вокзальной площади Иванова
ФОТО
-
(1)
- 1358
сегодня, 11:49По факту гибели ребенка, выпавшего из окна пятого этажа возбуждено уголовное дело
По статье «Причинение смерти по неосторожности»
-
(0)
- 1049
сегодня, 11:01Отца и сына Ключаревых оставили под стражей
-
(0)
- 2106
сегодня, 09:24На трассе Ковров-Шуя-Кинешма произошла смертельная автоавария
-
(0)
- 2965