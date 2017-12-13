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Новости

29 минут назад

Регоператор не приступил к капремонту крыши дома из-за историко-культурной экспертизы

Комментарий Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области


Ранее мы сообщали, что прокуратура выявила нарушения в деятельности регионального фонда капремонта, который не приступил к ремонту крыши дома в установленные сроки. Речь о многоквартирном доме № 34/45 на улице Мархлевского в Иванове. Ремонт кровли должен был пройти в период 2015-2017 гг., но этого так и не было сделано.

По результатам прокурорской проверки внесено представление об устранении нарушений законодательства. «В случае неисполнения законных требований прокурора в месячный срок прокуратура рассмотрит вопрос об обращении в суд с исковыми требованиями о понуждении к проведению ремонта крыши многоквартирного дома», - говорилось в сообщении прокуратуры Ивановской области.

Сегодня данный факт прокомментировал сам регоператор. Приводим текст комментария полностью:

«В связи с запросами СМИ, поступившими в адрес Некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ивановской области» сообщаем, что на сроки реализации работ по ремонту крыши дома 34/45 на ул. Мархлевского города Иваново повлияла необходимость проведения историко-культурной экспертизы.

Завершить ремонтные работы планировали к концу 2017 года. Однако, поскольку дом является объектом культурного наследия, для проведения капитального ремонта необходимо заключение историко-культурной экспертизы, законный источник финансирования которой ранее не был определен. В настоящее время этот вопрос урегулирован. Регоператором по капремонту получено техническое задание на выполнение работ, которое также согласовано с управляющей компанией многоквартирного дома.

В настоящее время ведется подготовка конкурсных процедур по выбору, сначала, организации для подготовки ПСД, а затем уже по выбору подрядчика для проведения капитального ремонта кровли многоквартирного дома №34/45 по ул. Мархлевского».



ключевые слова: дом крыша капремонт регоператор прокуратура
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