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Новости

52 минуты назад

Кинешемский нотариус наказан за нарушение Кодекса профессиональной этики

Факт вскрылся благодаря прокурорской проверке


Администрация Кинешмы без проведения конкурсных процедур продала нотариусу по рыночной цене муниципальную собственность – нежилое подвальное помещение. Однако вместо того, чтобы использовать его для нотариальной деятельности, нотариус взял и перепродал подвал какому-то гражданину.

Прокуратура посчитала это нарушением закона «О приватизации государственного и муниципального имущества», условий договора между мэрией и нотариусом, а также Основ законодательства РФ о нотариате. И направила в суд иск о признании второго договора купли-продажи недействительным.

Впрочем, еще до суда ответчик требования надзорного органа удовлетворил в добровольном порядке. Подвал вернулся в собственность нотариуса для ведения там нотариальной деятельности.

Кроме того, за нарушение Кодекса профессиональной этики на нотариуса решением нотариальной палаты субъекта Ивановской области наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: нотариус этика прокуратура
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